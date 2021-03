Golden Globes vs. Critics Choice Awards: Rafa Sarmiento explicó las principales diferencias entre ambos y cuál está más cerca de los Oscar

Ya comenzó la temporada de premios 2021. Una muy especial y marcada por la contingencia sanitaria mundial, con la crisis del coronavirus en uno de sus peaks de contagios, que ha obligado a convertir la mayoría de las premiaciones en ceremonias online.

El periodista de espectáculos y voz célebre de las alfombras rojas, Rafa Sarmiento, estuvo explicando cómo funcionan las premiaciones dentro del cine y la televisión, sus diferencias y desclasificó cuáles son los que están más cerca de la “joya de la corona”: Los premios Oscar.

“Yo diría que tenemos tres tipos de premios: los de cine, los de televisión y los de música. Hay algunos que los mezclan, por ejemplo los Globos, los Critics, el SAG cuando lo teníamos, que tienen parte televisión y parte cine”, partió explicando.

“Ahora, dentro de los premios de cine y el premio de televisión hay también dos partes: una parte que es la crítica y otra parte que es la industria. Los premios de critica son dos: El Golden Globe y el Critics Choice. Y los premios de industria serían el Oscar y el Emmy. Entendamos cómo critica a la gente que hace critica de cine, hace periodismo de cine, radio, televisión, prensa escrita, lo que sea en torno al cine. Y entendamos como industria a la gente que hace cine en todas sus variantes: sonido, fotografía, diseño de arte, maquillaje, vestuario, lo que sea”, continuó.

Más allá de las categorías, señala, hay algo sobre las comparaciones de los premios que no le gusta al presentador. “A mi me molesta mucho cuando dicen que el Globo de Oro es la antesala del Oscar. No creo que lo sea porque son dos animales muy diferentes. El Globo de Oro es una asociación de periodistas extranjeros que viven en el condado de Los Ángeles y que se dedican a hacer critica. Ahora, es un gremio mínimo, son 87 personas de las cuales tampoco hay mucha transparencia quienes son. Y que se han ido destapando ahí ciertas cosas, por ejemplo que un periodista norteamericano que no habla español representaba a México, y en México nadie lo conoce. Entonces tienen ahí sus particularidades”, explicó.

“Cuando hablamos de La Academia estamos hablando (de) más de 7 mil miembros. En la academia cada quien vota su categoría. Hay algunas categorías que se votan abierto, pero hay algunas categorías que solo vota el gremio del que se trata la categoría”, indicó. “Ahí está también la importancia del Oscar, el reconocimiento de tus pares, de tu propio gremio”.

El Oscar es sin duda dentro del mundo del cine y la televisión el reconocimiento más importante y al que la mayoría de los que trabajan en la industria aspiran. Sarmiento aclaró que, a pesar de que los nominados suelen repetirse en las mismas categorías en distintas premiaciones, no siempre ganar un galardón significa tener el Oscar en la mano.

“Creo que el Critics y el Golden Globe es una bonita y efectiva caja de resonancia de lo que puede ocurrir en los Oscars. El Golden Globe es muy tradicional, es una entrega tradicional, tiene lo suyo, tiene su encanto, el Golden Globe también, y el día de hoy tiene un porcentaje más o menos de 50-50. Es casi un cara o cruz respecto a quién va a ganar el Oscar conforme a los resultados de los Golden Globes”, detalló el animador.

Muy por el contrario de los Critics Choice, “que es un premio un poco más nuevo. El porcentaje sube. Hay más correspondencia entre lo que pasa en el Critics Choice y el Oscar, que en lo que pasa en el Golden Globe y en el Oscar“.

Para detallar un poco más en qué consiste cada premio, Sarmiento explicó que ambos son opuestos en cuanto a su conformación.

“Así como el Golden Globe es la prensa extranjera; el Critics Choice es la prensa doméstica. Y por doméstica estamos entendiendo que son los periodistas y críticos de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. No sé qué tanta diversidad haya en el Critics Choice, pero se sabe que es un gremio mucho más joven que el Golden Globes, que tiene un promedio de edad un poco alto, edad avanzada por así decirlo”, comenzó señalando.

El periodista también destacó que “el Golden Globes tiene ciertas limitaciones en cuanto a cantidad de nominados, por ejemplo. Y el Critics Choice es un poco más flexible, no limita, no son quintetas ni son ternas, pueden o no ser sextetas, que sé yo, pueden ser siete, ocho, nueve nominados por categorías. Todo depende. Son un poco más abiertos en ese sentido en casi todas las categorías“.

Pero una de las grandes ventajas que tiene los Critics por sobre los Globos de Oro, es que “el Critics Choice incluye algunas categorías técnicas. Para empezar ellos dividen el guion en original y adaptado, el Golden Globe no lo hace. El Critics Choice incluye fotografía, mejor foto; el Golden Globe no se mete en eso”, abrevió.

El Critics “como show de televisión también tiene sus particularidades, es un show divertido, solía ser en vivo en una cena-baile donde la premisa es que cuando al vaso le queda el fondito, te lo quitan y te ponen uno lleno. Entonces se convierte eso en un desastre monumental que termina siendo muy divertido”, confesó entre risas.

“Es una, voy a decirlo así, es una ceremonia menos ceremoniosa que el Oscar; que es muy recatado y muy contenido, en un teatro, están en butacas, etc. Los tragos están afuera, tampoco hay que ser hipócritas, hay afuera un bar grande y los invitados entran y salen, se sabe. Pero vamos, no están sentados ahí con toda su pandilla echando tragos y demás”, complementó.

Lo que no quita que la entrega de los Golden Globes sea más aburrida. “El Globo de Oro también es muy famoso por ser el (show) más irreverente, el más gracioso. Hemos tenido intervenciones inclusive incomodas. Ricky Gervais el año pasado, traducir lo que decía era monstruoso, era terrible por todas las cosas que dijo y los palos que repartió a todos”, contó, ya que tanto él como su compañera Ileana Rodríguez están encargados de animar y traducir simultáneamente lo que sucede en las premiaciones.

Según el conductor, ambos premios estarían compitiendo por cuál se acerca más al Oscar y cuál se roba la mayor atención del público. A su opinión, si bien el Critics Choice es más exacto, todavía no puede competir contra la popularidad de los Globos de Oro.

“El Golden Globe es visto en los Estados Unidos por más de 20 millones de personas, es un cheer bastante bueno para un evento nocturno de fin de semana especializado solamente en cine y televisión. El Critics Choice es todavía un evento en crecimiento, no tiene todavía quizás el prestigio que pueda tener a nivel show y a nivel premio que los Golden Globes, pero está en construcción“, argumentó sobre el asunto.

“Me parece que hay también ya una especie de pique entre los Critics Choice y el Golden Globe. Uno es la prensa extranjera y el otro es la prensa doméstica, entonces ahí de entrada es el mismo gremio pero está dividido. Y unos tienen una tradición larga, y los otros son nuevos; y unos son más mayores y otros son más jóvenes. Y unos se han ido despegando los resultados del Oscar y los otros cada vez se acercan más. Entonces yo creo que ahí hay un pique y van a tener que hacer algún tipo de entrega que se desmarque de el Golden Globe, y que siga siendo un show de televisión agradable“, concluyó.

Sobre la entrega de los Critics Choice este domingo y que Sarmiento conducirá, señaló que lo más importante y a lo que hay que estar atentos es a “la diferencia de resultados, como dije hace rato hay algunos que están muy cantados y que pueden llegar a ser muy obvios, pero se van a desmarcar en muchas cosas, y habrá que poner atención por ahí (…) No creo que haya muchas coincidencias respecto al Globo de Oro. Y también como lo dije hace rato, vamos a tener un termómetro diferente de lo que pueda llegar a ocurrir al final de la temporada, que la joya de la corona, que es el Oscar. Tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar a nivel guión y a nivel comedia“, finalizó el experto, al que podremos escuchar este domingo 7 de marzo por TNT (español) y TNT Series (idioma original) a las 21.00 horas.