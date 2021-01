No más acción: Liam Neeson sorprende y anunció que dejará de hacer las películas que lo hicieron famoso

El británico Liam Neeson, conocido actor de Hollywood que en 2008 protagonizó la trilogía “Taken”, donde debía rescatar a su hija tras ser secuestrada, anunció el pasado jueves en una entrevista con Entertainment Weekly que dejará de hacer filmes de acción.

Tras ese personaje, el intérprete de “Qui Gon Jinn” en “Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma”, realizó múltiples proyectos de acción como, “Sin identidad”, “Los próximos tres días”, “Infierno blanco” y “Caminando entre las tumbas”.

En la conversación con el medio estadounidense, Neeson afirmó su decisión. “Oh si. Creo que sí. Tengo 68 años y medio“. Eso sí, antes terminará de grabar dos películas más de dicho género. “Hay un par más que voy a hacer este año, con suerte, si el Covid nos lo permite. Hay un par en trámite y, entonces, creo que probablemente será así”, manifestó.

Sin embargo, Neeson admitió finalmente que sí le gustaban esos papeles , expresando que de igual manera extrañará “golpear a chicos de la mitad de mi edad“.

A propósito, contó una anécdota mientras grababa su próxima película, “Blacklight”: “Acabo de terminar una en Australia donde lucho contra un chico, un actor muy amable llamado Taylor. En medio de la lucha le he mirado jadeando, aunque él no parecía nada cansado, y le he preguntado ‘Taylor, ¿cuántos años tienes?’. Respondió que ’25’ y yo contesté ‘¡esa es la edad de mi hijo mayor!’ “, relató.

Cabe mencionar que las últimas cintas que rodará son “The Ice Road”, junto a Laurence Fishburne, uno de los actores de “Matrix” y el otro estreno es “Memory”. Además, ya filmó y lanzará pronto “The Marksman” en donde será un exmarine convertido en granjero que debe proteger a un niño de 11 años del cartel de la droga.

Revisa el trailer oficial de “The Marksman”: