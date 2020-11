Stardust, la biopic no autorizada de David Bowie, está siendo duramente criticada por los expertos

Stardust, la biopic no autorizada de David Bowie protagonizada por Johnny Flynn, ha recibido muchas críticas negativas por parte de los expertos.

La cinta sigue la gira que el intérprete hizo por Estados Unidos en 1971, donde promocionaba su álbum The Man Who Sold The World.

Pese a que se tenían grandes expectativas con la película biográfica, esta ha recibido malos comentarios por parte de los críticos, quienes aseguran que es “aburrida y sin corazón”.

Además, recalcan que el fallecido artista y Johnny Flynn no tienen ningún parecido.

Por ejemplo, Los Angeles Times señala que “puede que la película se anuncie como ‘Bowie, como nunca lo has visto’, pero sería mejor decir ‘Bowie como nadie lo ha visto nunca’”.

Para Rolling Stone, Stardust es “un ejemplo de cómo no hacer una película de rock” y el sitio web del AV Club, que señala varias inconsistencias en la película, resume: “‘La película biográfica de David Bowie sin las canciones de Bowie es basura aterciopelada”.