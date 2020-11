Clifford tendrá su propio live-action y así lucirá el querido y gigante perrito

Paramount Pictures está trabajando en el live-action sobre Clifford, el gran perro rojo.

Esta semana, la compañía reveló la primera imagen de cómo se verá el querido can en esta nueva cinta.

La película se llamará Clifford the Big Red Dog y su trama girará en torno a la historia de Emily Elizabeth, una estudiante de secundaria que conoce a un señor que se dedica a rescatar animales mágicos, y le regala un cachorrito rojo.

Pero los que vimos la versión animada sabemos que Clifford no será pequeño por siempre, por lo que Emily se llevará una gran sorpresa cuando descubra su tamaño real.

Como es de esperar, la cinta profundizará en cómo la joven recurrirá a la ayuda de su tío para arreglar las cosas antes de que su madre regrese a casa.

El elenco estará compuesto por Darby Camp, John Cleese, Jack Whitehall y Sienna Guillory, y se espera que Clifford se estrene en noviembre de 2021.

It’s here: your very first look at Clifford The Big Red Dog! #CliffordMovie hits theatres next year, but today we’re celebrating the pets who inspire us to #LoveBig. 🐾 ❤️ Share a pic of your favorite pet to help us spread the love! pic.twitter.com/CGRn8M8QYL

— Clifford Movie (@CliffordMovie) November 25, 2020