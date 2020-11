Juan Ignacio Sabatini, director de “Matar a Pinochet”: “Me pareció interesante indagar qué hay detrás de esas personas que pusieron su vida por liberar a Chile de una dictadura”

“Matar a Pinochet”, película inspirada en el atentado frustrado al exdictador por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1986, acaba de tener su pre-estreno vía streaming, mientras se prepara para debutar internacionalmente en el Festival de Cine de Huelva.

“Es una película que invita a reflexionar, más allá de los giros de un thriller de acción. Es un hecho histórico del cual se habla tan poco”, expresó en Ciudadano ADN el director de la cinta, Juan Ignacio Sabatini.

Si bien el hecho está “súper documentado” desde el documental y las crónicas literarias, partiendo por el libro “Los fusileros”, de Juan Cristóbal Peña, en que se basa el guión de la película, no ocurre lo mismo desde la ficción, según Sabatini. “Los que estamos en la producción de la película nacimos junto en el filo del acontecimiento, y es bueno visitar ese hecho de la cultura reciente a partir de lo que ocurrió desde octubre del año pasado”.

La historia de “Matar a Pinochet”, para el director, permite “mirar en perspectiva estos 34 años y qué tanto han cambiado las cosas. Recién el 25 de octubre del año pasado, esta sombra que caía sobre nosotros se ha ido corriendo, y me pareció interesante indagar qué hay detrás de esas personas que pusieron su vida por una causa mayor, que era liberar a Chile de una dictadura. Eso era super interesante de mirar”.

La película, protagonizada por un elenco de actores chilenos y argentinos, con figuras como Daniela Ramírez, Cristián Carvajal, Juan Martín Gravina, Gastón Salgado, Gabriel Cañas, Mario Horton y Julieta Zylbelberg, conforma una suerte de trilogía involuntaria sobre los últimos años de la dictadura junto a dos de los más exitosos últimos estrenos del cine chileno: “Pacto de fuga” y “Tengo miedo torero”. Para Sabatini, esta suerte de seguidilla de películas en la misma línea temporal “me parece notable. Entre más se conversen estas cosas, mejor, sobre todo cuando hay toda una generación de chilenos que ni siquiera había nacido cuando pasó todo esto y dieron vuelta el mapa. Me parece súper valioso que estas tres películas entraran en la discusión”.

“Matar a Pinochet” llega al mundo a través de un Festival de Huelva que, producto de la pandemia, se desarrolla vía online. Sabatini es enfático a la hora de mostrar su incomodidad con el formato. “Terrible. Yo ante todas las cosas soy espectador, me gusta ir a la sala de cine y enfrentarme al espacio oscuro y a la gran proyección y a todas las sensaciones a las que uno se puede someter en la gran sala. Esta cosa híbrida del online quita lo de los festivales de ver la película con gente de lugares muy distintos a uno, con la opción de conversarla. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó”.

Pero también hay un lado positivo, y es el de poder llegar a más público a través del streaming. “Yo hice una película para ser vista en el cine y no en la pantalla de un computador, pero han llegado más personas, y ya no tienes que tener un cine en tu pueblo o en tu ciudad para verla. Mira los números de “Tengo miedo torero”. Me parece genial”, dice Sabatini, quien cree que “cuando todo se normalice, esto va a colaborar a sacarse de encima la mala prensa que tiene el cine chileno”.

“Es súper emocionante ver cómo este proyecto tomó cuerpo, se transformó en una realidad y ahora está ahí para ser discutido, conversado y criticado”, manifestó el director tras el éxito del preestreno, que motivó a dos nuevas funciones, programadas para este fin de semana: el sábado a las 21:00 y el domingo a las 19:00 hrs.