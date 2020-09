Yara Shahidi interpretará a “Campanita” en el nuevo live-action de Peter Pan

La modelo y actriz Yara Shahidi será la encargada de interpretar a “Campanita” en el nuevo live-action de Peter Pan.

Disney sorprendió a los fanáticos y fanáticas de esta producción, ya que es primera vez que una mujer afroamericana le dará vida al hada más recordada de nuestra infancia.

La joven de 20 años confirmó la noticia por Instagram, en donde publicó una foto de ella con el mensaje “Vamos a Tinkerbell”.

Recordemos que Shahidi saltó a la fama en la serie de comedia Black-ish y The sun is also a star.