Paulina Gaitán sobre la verdadera “Nené” en la serie de Sergio Jadue: “Espero que le guste mucho la serie y la disfrute como todos”

La actriz Paulina Gaitán fue la “Tata”, la esposa de Pablo Escobar, en “Narcos”. Ahora es “Nené”, la esposa de Sergio Jadue, en la nueva serie “El presidente” de Amazon Prime Video. Sobre este rol, la mexicana conversó con ADN.

Para dar vida al personaje tuvo que adoptar rápidamente el acento chileno. “Yo en ese momento no tenía amigos chilenos y nunca había ido a Chile. Entonces, fue un reto personal sacar el acento. Yo llegué un sábado a Chile, el domingo tuve una cita con la coach de una hora y el lunes estaba filmando”, comentó.

Y, si bien investigó todo lo que estuviera en internet relacionado al FIFAGate y la figura de María Inés Facuse, es clara en afirmar y “aclarar que nosotros somos actores. Yo no vengo a imitar a nadie. Pues creo que como actriz me puedo dar esa licencia de poder crear desde el lado que yo veo las cosas”.

En la ficción de Amazon Prime Video, Gaitán es pareja del actor colombiano Andrés Parra, quien interpreta al expresidente de la ANFP. Sobre estos personajes dijo que “para ella era muy importante cómo él se viera. Porque cómo él se viera la iban a ver a ella también. Entonces, al momento de estar casada con él eran un equipo, tenían que ir de la mano y creo que Sergio en la serie no hubiera llegado donde llegó sin Nené”.

Y cree que “Sergio sí tenía este impulso, pero creo que Nené tenía la obsesión de llegar a tener poder y tener un status alto. También creo que las cosas en exceso u obsesionarse con las cosas no traen cosas positivas, pues le pasó a este matrimonio”.

Tras los dichos del abogado de María Inés Facuse sobre eventuales acciones legales en contra de la producción, la actriz declaró que “sería una tontería, pero a mí no me quita el sueño, no me molesta. Espero que le guste mucho la serie y la disfrute como todos los demás”.

En cuanto a su paso por Chile, Gaitán recordó que “fue padrísimo. Me fui con un sabor de boca de Chile increíble. Terminé con excelentes amigos. Creo que la gente en Chile y la calidad de vida es otra cosa y la verdad es que extraño mucho y espero regresar pronto”.