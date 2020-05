“Podría haber otra historia”: Bryan Cranston y Aaron Paul no descartan regreso de Breaking Bad

En un reciente Instagram Live, Aaron Paul y Bryan Cranston hablaron sobre el éxito que tuvo y sigue teniendo Breaking Bad, a siete años de su última temporada.

En livestream, el actor que dio vida a Jesse Pinkman descartó una secuela de El Camino, pero aseguró que “podría haber otra historia de Breaking Bad, ¿quién sabe?”.

A sus palabras se sumó Cranston, quien le preguntó colega y gran amigo si sabía detalles sobre un posible regreso. Respecto a esto, Paul respondió que “no, solo lo estoy diciendo. Pero hay un universo de Breaking Bad allá afuera”.

En ese contexto, Aaron insistió que con la existencia de la serie original, Better Call Saul y El Camino, nadie tiene seguridad de lo que pueda con el futuro del universo de la producción de AMC.

“¿Podría haber otra historia dentro de ese universo? Sí, absolutamente. ¿Yo sé si eso va a suceder? No ¿Debería pasar? Quiero decir, no lo sé”, señaló.

“Siempre nos preguntan sobre Better Call Saul o si es que Jesse o Walt van a apacer en esa serie. No sé cuántas veces tenemos que decirle a Vince Gilligan (el creador de la serie) que estamos listos para hacerlo”, acotó Walter White, para luego agregar que “simplemente no creo que nos quiera más”.