Liberan el trailer de la temporada final de “La casa de las flores”

View this post on Instagram

Les comparto nuestro afiche y trailer oficial de esta tercera y ultima temporada de La casa de las Flores. Muy bonita la familia que formó Ernesto, a ver cuánto les dura… Ojo que Ernesto siempre ha sido alegre, pero también tiene su corazoncito. Trailer oficial en segunda Nos vemos el 23 de abril en la Temporada final de #lacasadelasflores #serienetflix #series #seriesnetflixchille #actor #actorchileno #actorslife #ator #atorbrasileiro #lanzamientos