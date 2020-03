Último capítulo de la décima temporada de The Walking Dead se pospuso por el coronavirus

The Walking Dead anunció este martes que debido a los efectos del coronavirus en el mundo, no podrán afinar los detalles del capítulo final de su décima temporada, el cual se estrenaría el domingo 12 de abril.

A través de un comunicado en Twitter, señalaron que “Los acontecimientos actuales desafortunadamente han hecho imposible completar la posproducción del episodio final de la temporada número 10 de The Walking Dead, así que la temporada actual finalizará con su episodio número 15 el próximo 5 de abril“.

“El capítulo planeado como cierre se emitirá como un episodio especial a lo largo del año”, aseguraron desde el programa, para dar un final a la temporada.

Además, señalaron que otros proyectos de la serie, como el spin-off The Walking Dead: World Beyond, que sería emitido el 12 de abril, se estrenará durante el año.

BREAKING: #TheWalkingDead Season 10 Finale will air later this year as a special episode due to post-production delays caused by COVID-19. Details: https://t.co/MIpfICRwGG pic.twitter.com/XCDYttjl8A

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 24, 2020