Manga Nanatsu no Taizai tendrá una secuela: Se llamará “The Four Knights of the Apocalypse”

Atención fanáticos de Nanatsu no Taizai, porque la historia de Meliodas y compañía no llegará completamente a su fin, pese a que el manga tendrá su último capítulo este miércoles.

Nakaba Suzuki, el creador de la popular obra, anunció mediante CBR que la saga de Los Siete Pecados Capitales tendrá una secuela, la cual recibirá el nombre de “The Four Knights of the Apocalypse”.

En ella contará la historia de caballeros que fueron inspirados por los Siete Pecados y que son reclutados por una princesa con tal de hacerle frente a los Caballeros Sacros, los mismos que se encuentran liberando demonios por el mundo.

Pese a que no hay más información, Suzuki compartió un borrador de lo que será la historia.