Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, realizó un balance de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con una particular analogía en la última jornada del evento deportivo, que tendrán su ceremonia de clausura este domingo en Cerrillos.

“Nosotros estamos sumamente conformes con todo lo hecho. Llegamos sobre la hora, lo dije en una entrevista, nos trajeron para salvar a un equipo que estaba a punto de descender a segunda división y jugamos la final de la Libertadores”, comentó en diálogo con ADN Deportes.

“Eso es como para que hagan un parámetro, eso fue lo que logramos. Se hizo de buena manera, muy controlado todo y con un trabajo en equipo fenomenal. Hay dos mil personas trabajando con nosotros, doce mil voluntarios y todos con una sonrisa permanente. Y después tuvimos sobre un millón seiscientos mil tickets emitidos”, agregó.

En esa línea, valoró que “no sé si alguien se habría atrevido a pronosticar previamente que íbamos a lograr esto. En los Panamericanos tuvimos dos o tres pinchazos de neumáticos y lo cambiamos rápidamente, pero en los Parapanamericanos por suerte todo respondió como esperábamos”.

Harold Mayne-Nicholls reconoce errores tras Santiago 2023

Por otra parte, el directivo se refirió a algunas de las dificultades que se presentaron en el evento. “Hay un detalle que se me pasó a mí, que fue la programación. Creo que a eso le debería haber puesto un ojo mayor y no me alcanzó, no pude. El tema del hanball también, cuando ya veía que no se hacía la obra, debería haber dicho la hago yo y se acabó. Nos habríamos evitado eso que fue feo”, reconoció.

Además, abordó su futuro y próximos proyectos. “Tengo que terminar esto, cerrarlo y seguir en lo de Trasandino, que ya se viene la próxima temporada. Quiero seguir con mi fundación y ahí veré. A esta altura de la vida no me imagino nada, si algo que ofrecen y es conveniente, por supuesto que lo voy a tomar”, afirmó.

Finalmente, destacó la cercanía del público y los deportistas a lo largo de Santiago 2023: “Lo vi en muchos deportes, en los Panamericanos y los Parapanamericanos. En algunos teníamos que presentarnos a jugar sabiendo que las diferencias eran gigantescas y la gente no los dejaba irse a los nuestros de la cancha, los aplaudían a ellos y a cada punto”.

“Al final es evidente que queríamos ganar, pero la gente se dio cuenta de que el esfuerzo que estaban haciendo, ya merecía un gran aplauso y una ovación como recompensa. Eso creo que es uno de los grandes legados que nos dejarán los Juegos, cuando la entrega es absoluta, la retribución es igual”, cerró.