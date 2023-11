La desazón de Francisca Mardones tras no lograr medallas en Santiago 2023: “Se me rompió la amarra donde estaba lanzando”

Luego de haber terminado quinta y lejos de las chances de un podio en los Juegos Parapanamericanos, Francisca Mardones no escondió su emoción luego de su participación en el lanzamiento de la bala.

“Es un día de sensaciones muy diferentes. Por un lado, la felicidad de representar a Chile en suelo nacional, por eso quería dar las gracias por permitirme representarlos por 19 años, llevarlos en el corazón. Vestir esta camiseta es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Lamentablemente, se me rompió la amarra donde estaba lanzando y no pude lanzar como quería”, comentó entre lágrimas la campeona de la especialidad en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Al margen del resultado, y con una bandera que decía “Gracias Chile” a sus espaldas, Francisca Mardones valoró el haber disputado su última prueba a nivel profesional en el país, pero reclamó problemas en torno a su preparación.

“Fue lo más lindo competir con mi hija en la gradería y mi esposa como asistente técnica. Agradecerle a todo el público que ha venido a apoyar. Me han cumplido un sueño, el poder agradecerle y decirle a Chile que hice todo lo posible por dejarlo en lo más alto. A veces las cosas no fueron fáciles, me dolió no haber podido alojar en la Villa Panamericana porque no aceptaron a mi guagua“, planteó la deportista de 46 años.

“Fue difícil vivir los juegos lejos, a otros les dejaron estar en el día con su guagua, pero son muchas las sensaciones. Me quiero quedar con lo positivo. He logrado medallas en tres disciplinas, no puedo pedir nada más”, concluyó Francisca Mardones luego de su participación en Santiago 2023.