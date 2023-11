“No tengo el dinero para comprar otra silla”: Zidan Linares pide ayuda tras el terrible accidente que sufrió en los Parapanamericanos

Zidan Linares, seleccionado nacional de básquetbol adaptado, sufrió un lamentable accidente mientras defendía a Chile en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Su silla se rompió durante el primer partido de la fase de grupos, contra Canadá, y ahora necesita ayuda para comprar una nueva, con la cual pueda continuar con su carrera deportiva.

“Fue algo que no me esperaba. Se me quebró la rueda pequeña, algo que no se arregla de un día para otro, demora meses. Le hicieron un mini arreglo y ayer ante Argentina jugué en esa silla, pero en el segundo cuarto ya no dio más y me dijeron que no tenía más arreglo. Alcancé a jugar súper poco”, señaló el deportista del Team ParaChile en diálogo con ADN Deportes.

“Tuve mucho llanto, porque con esa silla me he dedicado a entrenar en Brasil, la acomodé a mí para poder jugar, y cuando juegas en otra silla que no conoces, te tienes que acomodar y te afecta en los partidos. Eso me hizo sentir presión”, reconoció el oriundo de La Pintana.

Zidan Linares busca ayuda

Entre lágrimas, el representante nacional mencionó que “no tengo el dinero para comprar una, estamos viendo con la alcaldesa de La Pintana algunos apoyos, pero hasta el momento lo veo imposible, me da mucha pena, ha sido un sacrificio súper grande para poder tener una silla, y saber que se te quebró y que no tendré una por mucho tiempo…”.

“Es muy complicado, yo no soy de tener buena situación económica, las sillas cuestan cerca de 5 millones de pesos, las mejores valen más 10 millones, tal vez esté meses sin entrenar y eso me afecta demasiado”, agregó.

Por último, Zidane hizo un llamado a toda las personas que puedan ayudarlo. “A la gente que me escriba en Instagram, le agradecería cualquier apoyo, no puedo practicar mi deporte sin una silla, ojalá que puedan apoyar así como apoyan a otros deportes”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zidan Linares (@zizu13_2)

Alcaldesa de La Pintana acude al Gobierno

Por medio de sus redes sociales, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se pronunció por Zidan Linares. “Nuestro vecino compró este aparato en Brasil, con la plata de la beca deportiva que le otorgamos en la comuna. La silla ya no sirve para nada. Zidan compite por Chile y lo hace con coraje. No recibe ninguna paga por eso. Lo mínimo es que el Ministerio del Deporte asuma la compra de la nueva silla”, escribió la jefa comunal.