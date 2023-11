Salud Mental en Ciudadano ADN: El deporte, un aporte para las personas con discapacidad

En el Ciudadano ADN los lunes siempre están dedicados a la salud mental. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con la psicóloga deportiva del Team Chile, Yanireth Hidalgo, a raíz de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

“Lo primero que hay que distinguir, es que en el Comité Paralímpico trabajamos con deportistas de alto rendimiento. Resulta que muchas veces, en el país al menos, falta desarrollo a nivel de bajo rendimiento y esto genera que los mismos deportistas paralímpicos se vayan desarrollando en el alto rendimiento”, dijo la profesional.

A lo anterior, Hidalgo agregó que “es decir, no hay una preparación previa, como muchas veces ocurre en el deporte convencional, que tienen 3 o 4 años de preparación antes de ingresar al alto rendimiento”.

Deporte y Superación

Por otra parte, la psicóloga deportiva del Team Chile aprovechó de comentar su experiencia trabajando en la Teletón. A raíz de aquello, expresó que “fue una hermosa experiencia, donde pude aprender mucho del ámbito deportivo y la psicología de deportistas con discapacidad en diferentes ámbitos y deportes”.

“Ahí lo que uno va aprendiendo es que no hay tanta diferencia entre uno u otro. Solo son historias diferentes y experiencias diferentes. Te puedes encontrar con deportistas que nacieron con una discapacidad y que afrontan de excelente manera la competencia en el alto rendimiento. Pero también te puedes encontrar con personas que sufrieron un accidente y que, de igual manera, en el deporte surgió algo para sus vidas que los cambió completamente. Algunos fueron medallistas en los Juegos (Olímpicos) de Tokyo”, relató.

De ese modo, la profesional de la salud mental mencionó que “la verdad, todo tiene que ver con características personales e historias de vida”.

“Uno va trabajando ese tipo de ámbitos con los deportistas y con las familias. Se van desarrollando en el camino”, aseguró.

Mayor confianza: Beneficios del deporte para personas con discapacidad

Por otra parte, la psicóloga Yanireth Hidalgo se refirió a la condescendencia con la que, erróneamente, se suele tratar a las personas con discapacidad. Sobre eso, comentó que “a las familias les cuesta mucho soltarlos y se entiende, por el amor que se tiene y la preocupación, sobre todo si es una discapacidad adquirida en el tiempo”.

“Muchas veces basta con preguntarle a la persona qué es lo que quiere y cómo la podemos ayudar. Recuerdo casos donde algunos deportistas con discapacidad visual me han comentado que no los dejaban ir ni siquiera al baño solos y ellos solo querían intentarlo o querían aprender a andar en metro solos y la familia por temor de ellos no lo permitía”, reconoció.

En esa misma línea, la psicóloga comentó que un aspecto positivo de realizar deportes teniendo una discapacidad es que esto otorga mayor autonomía. “El deporte los obliga a hacerlo, ya que si no lo hacen, ¿qué pasa si van a competencias internacionales? Ahí las familias empiezan a ceder y a comprender la situación, mientras que los deportistas empiezan a sentirse más confiados consigo mismos y con su entorno… a aprender estrategias que les permitan desenvolverse mejor”, expresó.