Durante la jornada de este sábado, el chileno Juan Carlos Garrido logró una épica hazaña en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 tras conseguir la medalla de oro en el Para powerlifting en la categoría de 72 kilos.

Con la consagración, el representante del Team Chile consiguió batir el récord panamericano de la disciplina tras levantar 195 kilos en su segundo intento en la competencia. Además, con la obtención de la presea dorada, sumó el tricampeonato panamericano luego de revalidar sus oros de Guadalajara 2015 y Lima 2019.

Luego de su exitosa presentación en el primer día de competencias de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, Juan Carlos Garrido se refirió a su hazaña conseguida en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional.

“Estoy emocionado a más no poder”

Tras adjudicarse la presea de oro, Juan Carlos Garrido, expresó: “Estoy emocionado a más no poder, de verdad que estar compitiendo en Chile con toda tu gente, con toda la gente que siempre te ha querido ver y hoy día poder hacerlo junto a ellos, poder celebrar un oro, cantar el himno nacional, cantarlo completo, no como se hace en otras competencias internacionales donde uno canta la mitad del himno, hoy día lo hice como la Selección Chilena de Fútbol y eso no pasa en el deporte paralímpico”.

“Me llena de emoción haber visto a mi padre, a mi hija, mis hermanos, mis tíos del sur, a toda la gente que me enviaba y decía ‘vamos a estar ahí apoyándote’ y ver que esto hoy día se llenó, de verdad me tiene más que feliz. Estoy más que pagado con esto”, agregó.

Sin lugar a dudas, el tricampeonato parapanamericano obtenido por Juan Carlos Garrido es algo que no pasó desapercibido. En ese sentido, el deportista señaló que “esas estadísticas la verdad es que en algún momento yo no las tomo en cuenta porque es ponerte más presión. Y lo que menos quería era ponerme más presión de la que ya tenía. Pero, hoy día, claro, ser tricampeón parapanamericano de verdad que es muy lindo, te llena de orgullo”.

Por último, el paratleta representante del Team Chile señaló que “hoy día quiero solamente disfrutar y gozar esto, porque la verdad es que fueron semanas muy intensas, donde pasé mucho dolor, me cuestioné mucho si realmente iba a rendir como quería, y hoy se pudo conseguir y eso quiero hacer”, cerró.