Santiago 2023: la programación para el Team Para Chile hoy 16 de noviembre

Hoy jueves 16 de noviembre comenzará formalmente la participación del Team Para Chile en los Juegos Parapamericanos Santiago 2023.

Al margen que la ceremonia de apertura se desarrollará recién este viernes en el Estadio Nacional, anticipadamente habrá ya disputa de eventos.

De hecho, será el para tenis de mesa, con sus fases clasificatorias en el Centro de Entrenamiento Olímpico: 16 deportistas nacionales jugarán en esta jornada.

La agenda del Team Para Chile en Santiago 2023 hoy 16 de noviembre

Manuel Echaveguren – Clase 10

10:00 horas vs José Vargas Torres (CRC) | 13:00 horas vs Santiago Ramírez (COL)

Cristian González – Clase 4

10:00 horas vs Noel Sandoval (VEN) | 13:00 horas vs Alan Pickett (USA)

Maximiliano Rodríguez – Clase 4

10:00 horas vs Sebastián Chaves (CRC) | 13:00 horas vs Francisco González (MEX)

Almendra Ortiz – Clase 4 y 5

10:30 horas vs Martha Verdin (MEX)

Tamara Leonelli – Clase 4 y 5

10:30 horas vs Josselyn Miranda (ESA) | 14:00 horas vs Nayla Kuell (ARG)

Ailyn Espinoza – Clase 9 y 10

12:00 horas vs Yessica Alzate (COL) | 16:00 horas vs Allana Maschio (BRA)

Florencia Pérez – Clase 8

12:30 horas vs Anailil Arreola (GUA) | 16:00 horas vs Lethicia Rodrigues (BRA)

Vicente Leiva – Clase 1

12:30 horas vs Michael Godfrey (USA)

Ignacio Torres – Clase 6

13:00 horas vs Matías Pino (CHI) | 16:30 horas vs Samuel Altshuler (USA)

Matías Pino – Clase 6

13:00 horas vs Ignacio Torres (CHI) | 16:30 horas vs Guillermo Yáñez (PER)

Cristian Dettoni – Clase 6

13:oo horas vs Daniel Prado (PER) | 16:30 horas vs Ian Seidenfeld (USA)

Claudio Bahamondes – Clase 7

14:00 horas vs Israel Pereira (BRA) | 18:00 horas vs Luciano Khazandjan (ARG)

Armin Rosas – Clase 11

14:00 horas vs Denisos Martínez (VEN)

Lucas Pavez – Clase 9

15:00 horas vs Alexander Leibovitz (USA)

Joseline Yévenes – Clase 9 y 10

15:30 horas vs Danielle Rauen (BRA) | 18:30 horas vs Jeanelly Gongora (MEX)

Luis Flores – Clase 2

16:30 horas vs Iranildo Espindola (BRA)