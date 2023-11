Julius Holt, bicampeón nacional de básquetbol, denunción malas prácticas dentro de la Federación de Básquetbol de Chile (Febachile). En concreto, que Daniel Arcos, integrante del equipo que jugó en la competencia 3×3 de los pasados Panamericanos Santiago 2023, es hijo del presidente, Irán Arcos.

“Esto no es algo personal. Yo empecé con esto del básquet 3×3 hace unos años. Soy bicampeón de la disciplina. Me hago responsable de lo que digo. La Federación está inventando campeonatos, y subiéndolos a la plataforma de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Sé que con esto quizás no juegue nunca más en el 3×3, pero que tengan una lección para que hagan las cosas bien. El 3×3 va a tener mucho auge, pero hay que eliminar este tipo de prácticas”, dijo Holt en diálogo con Deportes 13.

Pues bien, este sábado respondieron desde la Febachile mediante una carta firmada por René Navarrete, gerente de FIBA 3×3.

Sobre las declaraciones, señalaron que “en su gran mayoría son en base a mentiras y faltando a la verdad, sin fundamentos de peso y sin respaldos suficientes. Además, sus declaraciones no son mantenidas en el tiempo, ya que todas sus declaraciones después de un par de días son borradas o eliminadas de redes sociales”. A renglón seguido, constatan “hechos de los cuales ha sido protagonista el sr. Holt desde el año 2021 (exclusivamente en el básquetbol 3×3)”.

Así, habría denuncias por “constantes problemas con otros jugadores y árbitros” en el tour nacional de las temporadas 2021 y 2022, “planteadas por los jugadores involucrados”; “constantes problemas con sus compañeros de equipo durante el desarrollo del torneo” Challenger de Québec, en agosto de 2022; “problemas interpersonales con sus compañeros de equipo” en el challenger de San Juan de Puerto Rico, en septiembre de 2023, además de problemas con su visa, lo que le impidió jugar y en consecuencia, “provocó que su equipo perdiera ambos partidos de la fase de grupos”, aunque finalmente viajó gracias a Elías Hidalgo.

En el mismo caso de Puerto Rico, se encontró a Holt “fumando marihuana en su habitación del hotel”. La multa fue pagada por Hidalgo.

Otra de las situaciones a las que responde Febachile es que Holt está en “denostamiento constante por redes sociales frente a procesos internacionales 3×3″.

Puedes revisar la respuesta íntegra a continuación.