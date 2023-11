Nuevo escándalo en el Team Chile: el básquetbol se suma al atletismo tras denuncias de graves irregularidades

Tras el término de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el bicampeón nacional Julius Holt denunció malas prácticas en la Federación de Básquetbol de Chile (FEBACHILE), hecho que se suma a lo que pasó con el atletismo.

Entre las denuncias efectuadas, sus dardos apuntan a Daniel Arcos -quien participó en la selección de básquetbol 3×3 que obtuvo la medalla de plata en Santiago 2023- por ser hijo del presidente Irán Arcos.

El deportista de 38 años sostuvo en conversación con Deportes 13 que “esto no es algo personal. Yo empecé con esto del básquet 3×3 hace unos años. Soy bicampeón de la disciplina. Me hago responsable de lo que digo. La Federación está inventando campeonatos, y subiéndolos a la plataforma de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Sé que con esto quizás no juegue nunca más en el 3×3, pero que tengan una lección para que hagan las cosas bien. El 3×3 va a tener mucho auge, pero hay que eliminar este tipo de prácticas”.

Tras lo anterior, aseguró que la razón de peso que hubo para ser excluido, fue por el caso de abuso sexual en el que se vio involucrado en los Odesur 2014, donde finalmente fue declarado inocente.

“Ni siquiera quedé en la preselección. Fui uno de los tres acusados por violación en los Juegos Odesur 2014 y fui el único que salió inocente, demandé a la Federación y se disculparon, pero desde ahí que tuvimos encontrones. La Federación tuvo que pagar plata. Si bien fue un caso bullado, estás hablando con alguien inocente, se le puede acusar a cualquiera, pero no fui condenado”.

En esa línea, agregó que “soy el mejor exponente de la disciplina en Chile. Están mezclando cosas y no sé por qué no estoy en la selección. Lo único que se me viene a la cabeza es que está Irán Arcos y su hijo Daniel es amigo de la supuesta víctima del caso. Hay discriminación porque me apuntan como si hubiese violado a alguien. Hubo un proceso, salí inocente y me pagaron 24 millones de pesos. Estoy apuntado por la Federación. La única forma de que yo esté en la selección es en el 3×3 porque en el 5×5 no me van a llamar nunca más. Tenía que ser campeón de todo y lo hice. Lo cumplí, pero me están cortando las alas por algo personal”.

Finalmente, Holt cerró diciendo: “Ya es tiempo de decir basta. Este tipo de cosas no nos dejan avanzar como país. Hay que sacar a estos tipos que actúan como en ‘El Padrino’. Son presidentes de las Federaciones y hacen lo que quieren, eso es algo obsoleto“.

Defensa de Daniel Arcos

Deportes 13 también se comunicó con Daniel Arcos, quien aseguró que no entraría en el juego de su colega por acusaciones hechas.

“La verdad me sorprende que le den atención a un comentario de alguien que con solo ver su prontuario ha perjudicado fuertemente nuestro deporte y quiere seguir haciéndolo“, manifestó.

Finalmente, el medallista panamericano indicó: “Los resultados hablan por sí solos, en las dos únicas medallas internacionales de 3×3 adulto varones he sido protagonista y tengo mérito correspondiente como para darle atención a una queja de alguien que siempre quiere hacer daño”.