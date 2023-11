Cristian Leiva y situación de la Roja Femenina: “Es preocupante”

En el marco del inicio de las competencias del Golf en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, muchas fueron las figuras deportivas nacionales que se acercaron al Country Club en la comuna de la Reina para seguir de cerca la participación de los nacionales Guillermo “Mito” Pereira y Joaquín Niemann.

Uno de ellos, quien además confesó ser fanático del golf es Cristian Leiva, el ex entrenador de la Sub 15 y Sub 17 de Chile, quien tuvo tiempo de conversar con ADN Deportes sobre golf y sobre el presente del balompié nacional en estos Juegos Panamericanos.

“Me gusta mucho el golf, fui invitado por la Municipalidad de Papudo, que es la ciudad cuna del golf en Chile, allá tenemos algunos proyectos y ahora estoy disfrutando de ver a los golfistas nacionales. Es un deporte lindo de ver y disfrutar”, señala Leiva mientras recorre la cancha del Country Club donde se disputa el golf de los Juegos Panamericanos.

En cuanto a la actualidad de la Selección Nacional, Leiva destaca lo realizado por la Roja masculina, especialmente a algunos jugadores con quienes tuvo la posibilidad de trabajar en su etapa de técnico de divisiones menores en Juan Pinto Durán.

“Me tocó muy de cerca tener a muchos jugadores actuales de la Sub 23, los tuvimos en la selección desde que tenían 15 años, es un orgullo y una felicidad verlos jugar bien y que están haciendo las cosas bien representando a nuestro país”, señaló Leiva a ADN Deportes.

Además, Leiva mira con preocupación lo que esta pasando en el fútbol femenino ad portas de disputar su final frente a México, partido en el cual la Roja femenina no podrá contar con una arquera para disputar ese duelo, además de abordar el tema del retiro de Christiane Endler. “El fútbol femenino no merece pasar por este tipo de situaciones, por el esfuerzo que ponen las chicas en viajar, venir y todo el sacrificio que hacen para disputar partidos y competencias con la Selección”.

“Lo que pasó con Christiane Endler es preocupante, porque seguramente tienen que haber pasado alguna situación para que Tiane tome ese tipo de determinaciones”, aunque Leiva tiene confianza en que estas dos situaciones no afecten al grupo “Esperamos que todo termine bien, ellas van a luchar por el oro, están en una final y seguramente están mentalizadas en ganar el partido”, finalizó.