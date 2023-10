La Roja Sub 23 acumula dos triunfos en sus primeros dos partidos del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Por el cierre del grupo A, Chile enfrentará a República Dominicana y el defensa Daniel Gutiérrez adelantó el último duelo frente al elenco caribeño.

Con sus victorias ante México y Uruguay, el equipo dirigido por Eduardo Berizzo ya tiene asegurada su presencia en la fase final el megaevento. Respecto al rendimiento mostrado por la selección nacional, el jugador de 20 años aseguró que el plantel está más consolidado.

“El último partido fue muy intenso y claramente hemos demostrado que estamos mucho más fuerte como equipo, tanto física como mentalmente“, planteó.

Por otro lado, Gutiérrez se mostró satisfecho por sus actuaciones personales en la cita panamericana, especialmente por su presente en Colo Colo, donde no ha sido considerado por Gustavo Quinteros últimamente. “He demostrado que puedo jugar, a pesar de estar parado tanto tiempo. Me preparé para este momento y me he sentido bien“, comentó.

Por último, Daniel Gutiérrez se refirió al duelo entre Chile y República Dominicana por el cierre de la fase grupal. “Estamos motivados para enfrentar este último y vamos a salir de la mejor manera”, expresó el zaguero.

¿Cuándo es el duelo entre Chile y República Dominicana por el fútbol masculino de Santiago 2023?

El compromiso entre Chile y República Dominicana se jugará este domingo 29 de octubre a las 18:00 horas y podrás seguir todos los detalles del partido a través de ADN Deportes y ADN.CL.