Durante la jornada del domingo 22 de octubre, se dio inicio a la acción del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 donde La Roja se anotó con una victoria en su debut de 1-0 ante Paraguay. El único tanto del encuentro fue obra de la delantera de Universidad de Chile, Daniela Zamora.

Tras el importante triunfo en el primer partido de la fase de grupos de Santiago 2023, el nuevo entrenador de la Selección Chilena, Luis Mena, valoró positivamente la victoria considerando el poco tiempo de preparación de sus pupilas.

Luego de anotarse con la primera victoria panamericana, Luis Mena señaló que “tuvimos una preparación muy acotada debido a los cruces de los partidos de Copa Libertadores y este inicio de Juegos Panamericanos, pero muy satisfecho por el rendimiento de nuestras jugadoras con lo que hicimos hoy día”.

Uno de los aspectos que el exentrenador de Colo Colo no dejó pasar desapercibido, fue el arbitraje del partido. “Obviamente a mi no me gusta mucho hablar de los arbitrajes, pero la verdad es que si ustedes lo dicen, fue bastante lamentable para el espectáculo. Pero más allá de eso, a mi nunca me ha gustado dar muchas excusas y sí estamos contentos por haber ganado”.

La primera victoria de la historia ante Paraguay

Por si fuera poco, la Selección Chilena logró un importante hito en su primera victoria de Santiago 2023. En estos Juegos Panamericanos La Roja femenina consiguió su primera victoria oficial ante Paraguay, logro que no pasó desapercibido para Mena.

“Tengo entendido que nunca le habíamos ganado a Paraguay en el fútbol femenino y eso obviamente que nos deja muy satisfechos, muy contentos de haber iniciado estos panamericanos con el pie derecho. Y, ahora a disfrutar este ratito y ya mañana a preparar los partidos contra México y Jamaica”, detalló.

Sobre el partido contra el equipo paraguayo, Mena aseguró que “hicimos un muy buen primer tiempo, donde no tuvimos llegadas de Paraguay, salvo un remate de un tiro libre que saca Tiane por sobre el travesaño. Y después claro, el desgaste nos anduvo complicando. El resultado no pasa por el arbitraje, pero sí condiciona mucho y Paraguay también tiene un gran equipo, donde la mayoría juega en el extranjero”.

Por último, el exjugador de Colo Colo fue consultado por las declaraciones de la capitana Tiane Endler, donde expresó que su objetivo era ganar el oro en Santiago 2023. Ante ello, el entrenador de La Roja dijo que “obviamente que nosotros lo dijimos en un principio. Si vamos a estar acá queremos competir de buena forma. Este es un primer paso, tenemos que ir con mucha tranquilidad”.