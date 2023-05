Psiquiatra profundizó sobre la realidad del Alzheimer y apuntó a que “la red de cuidado tiene que estar bien armada y debe ser sólida”

En un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN, María Pastora Sandoval conversó con Pablo Toro, psiquiatra, jefe Unidad de Enlace y Medicina Psicosomática de la Facultad de Medicina UC, sobre el Alzheimer.

Luego del fallecimiento de Augusto Góngora, la enfermedad se ha instalado como tema de interés en la ciudadanía, razón por la que resulta importante conocer más y tener calidad de su afección.

Un aspecto a destacar, más allá de este tipo de demencia como tal, es el rol que cumplen las personas que acompañan a estos pacientes. “Es un proceso en el cual es muy importante la toma de conciencia de lo que se viene”, consignó el incitado.

Así como la enfermedad va avanzando en las personas, también “tiene que irse complejizando cada vez más la red de cuidado y esto llega hasta el final en etapas avanzadas de la enfermedad en que las personas es absolutamente dependiente”.

Bajo la misma línea, Toro destacó la importancia de que “la red de cuidado tiene que estar bien armada y debe ser sólida. A la vez, que esta red no se funda, que esta red no se canse; que no se empiece a enfermar la red por estar a cargo de estos cuidados que son bien complejos”.

¿Qué es el Alzheimer?

De manera concreta, el médico puntualizó que el Alzheimer “es una de las tantas enfermedades que provocan demencia” y que destaca como “la más frecuente dentro de los viejos, pero no es la única”.

En este sentido, detalló que “causa el 70% de las demencias en los adultos mayores“, ocupando gran espacio entre los otros casos médicos que llevan a esta consecuencia.

De igual manera, el especialista apuntó a que, independientemente de cuál sea la enfermedad causante de demencia, “el padecimiento del paciente de la familia que acompaña, es casi siempre el mismo. Es la parte difícil, de lo que hay que hacerse cargo”.

Relación-causa muerte

Si bien en algunas ocasiones se ha consignado que una persona muere de Alzheimer, Pablo Toro aseguró que “es raro que alguien muera de Alzheimer, que sea la enfermedad de Alzheimer la que finalmente provoca la muerte”.

“Son todas las alteraciones o condiciones que acompañan la enfermedad las que terminan haciendo que las personas, que el organismo, deje de responder a los cambios”, indicó, destacando la “apatía” del paciente.

“La persona deja de interesarse por las coas (…) se alimentan peor, no se interesa en levantarse, empiezan a quedarse postrados en cama. Todas esas condiciones producen morbilidad“, explicó.

“Así se va armando un paciente más complejo. Pero no es la enfermedad cerebral la que provoca directamente la muerte; es muy poco frecuente eso. En otras enfermedades cerebrales sí (…) pero no es el caso del Alzheimer”.