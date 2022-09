Este 8 de septiembre se dio a conocer la remecedora noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II y también marcó el primer mensaje de su hijo Carlos como el Rey de Inglaterra.

Por medio de un comunicado en la cuenta oficial de la Familia Real, quien hasta ahora era el príncipe Carlos y que eligió como nombre Carlos III, envío palabras para referirse a la lamentable muerte de su madre a los 96 años.

El nuevo soberano británico comunicó que “el fallecimiento de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia”.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una adorada soberana y una madre muy querida. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los Reinos y la Mancomunidad Británica de Naciones, y en innumerables personas en todo el mundo”, dijo sobre la reina, quien estuvo en el cargo por 71 años.

Por último, como parte de lo que fuera su primer mensaje como monarca, el Rey Carlos III informó: “Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo seremos consolados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto en el que se tenía a la Reina“, cerró.

