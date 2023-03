Este miércoles, se confirmó el cierre de la “segunda mejor picada del país” en Concepción. De esta forma, el “Manhattan” suspende su funcionamiento después de 43 años de historia.

La decisión ocurrió debido a que La Vega Monumental, lugar donde se sitúa el “Manhattan”, notificó a los dueños de los locales gastronómicos ubicados en la caletera de Av. Jorge Alessandri que no renovarán los contratos de arriendos.

Al respecto, la empresa comunicó que “en el sector se encuentran los accesos de ingreso y salida para la gran mayoría de los cientos de camiones que a diario ingresan al recinto, y también el ingreso de vehículos menores y acceso a los estacionamientos(…) tránsito que se ve constantemente entorpecido por el funcionamiento normal de los locales y de quienes los visitan, así como de quienes ejercen comercio ilegal y cobran estacionamiento en torno a ellos”.

En esa misma línea, manifestaron que “en el último tiempo se han registrado hechos delictivos de suma gravedad en dicho sector, como balaceras y peleas a cuchillazos entre bandas criminales, con heridos graves y daños irreparables”.

Incluso, la administración de la Vega Monumental indicó que numerosos arrendatarios del Mercado Mayorista se han acercado a la Administración para solicitar que se intervenga en ese sector. “Se ha convertido en un lunar que genera inseguridad a los arrendatarios, proveedores y clientes que descargan y compran productos, especialmente durante la noche y madrugada”, agregó.

Asimismo, se informó que tras el cierre de estos locales se realizará un proyecto vial que contempla el cierre de lateral de la caletera para crear una nueva salida del Mercado Mayorista hacia Avenida Alessandri.

Las reacciones

El dueño y fundador de “Manhattan“, Ricardo Denevi entregó sus explicaciones al medio La Estrella de Concepción. “La Vega Monumental me demandó por término de contrato y me quieren sacar. Me dieron hasta el 4 de mayo, aunque con mis abogados estamos haciendo un esfuerzo para aumentar ese plazo. Es una lástima porque, después de 43 años, en que he colaborado con un granito de arena, quieren sacar la picada“, manifestó.

“Ellos me han señalado, en una carta, que quieren hacer cambios por hechos de violencia que hubo el año pasado. Si fuera por eso, tendría que cerrar todos los malls, farmacias y lugares donde hay delincuencia. Por eso no entiendo esta decisión, pero sé que voy a tener que irme“, agregó.

Al ser consultado sobre si existía la posibilidad de reabrir el local, Denevi admitió que lo ve complicado. “Tengo 73 años de edad y se me hace más difícil arrendar. Cuando me den el plazo definitivo lo voy a comunicar en un video. Se perderá una picada tradicional de Chile“, lamentó.

Por su parte, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, indicó que todos los locales del sector “son prácticamente un patrimonio de nuestra comunidad” y espera que ojalá “se puedan mantener los locales y que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, pero ahí es un tema netamente entre particulares”.