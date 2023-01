Angol: joven realiza temerario piquero de casi 30 metros de altura y termina con heridas de gravedad

Durante la tarde del pasado miércoles 4 de enero dos jóvenes se lanzaron un piquero desde casi 30 metros de altura en las Canteras de Deuco, de la comuna de Angol, donde uno resultó gravemente herido.

Al lugar concurrieron personal de bomberos para rescatar a los jóvenes que se encontraban en el agua. Posterior al rescate ambos fueron derivados al Hospital de Angol.

El piquero

Se trataría de dos turistas que se encontraban de paseo por la zona. Quienes subieron a la parte alta del balneario, conocido como La Cruz, de allí se lanzaron a unos 27 metros de altura aproximadamente.

Sin embargo, el piquero no resultó como ellos esperaban, ya que no habrían logrado entrar completamente al agua. El segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, Pablo Staub, relató que “por los antecedentes que se han tenido, dicen que se tiraron desde La Cruz. No lograron entrar al agua y sufrieron la caída por el cerro hacia abajo”.

Por su parte Giovanni Vásquez, guía turístico de la zona, mencionó que “saltaron dos, pero fue uno el que quedó con más daños. Junto con los bomberos y los amigos que estaban con el chico, logramos rescatarlo”.

Además, el guía turístico hizo un llamado para que los jóvenes tengan precaución al lanzarse de lugares tan altos, mencionando que, por lo general, éstos son motivados por los amigos a realizar acciones de riesgo.

Por el momento se sabe que ambos turistas están ingresados en el Hospital de Angol, donde uno de los jóvenes tendría lesiones de carácter grave.

A continuación, el video de la temeraria acción. Advertimos que son imágenes sensibles.