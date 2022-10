Viña del Mar: crece tensión entre comerciantes ambulantes y la alcaldía por nueva ordenanza municipal

Un importante copamiento policial se ha instalado en calles claves de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, a fin de evitar el comercio ambulante. Pero pese a la medida, la situación no ha tenido grandes efectos.

La situación ha derivado en tensión entre los mismos vendedores y el gobierno local. Yocely Pichún, presidenta del Comercio Urbano de Viña del Mar, acusó a la alcaldesa, Macarena Ripamontti, de incumplir sus comprimoss de campaña: “No se está poniendo las pilas con la gente de Viña del Mar. Ella dice que los ambulantes que estamos acá trabajando y que nos está haciendo guerra es gente de otras comunas, y eso no es así. Somos gente que votó por ella, incluso. Ella nos pintó de otra manera las cosas: que trabajaba con la abuelita en la feria, que no nos iba a molestar nunca, habló en todos lados esos”.

Una modificación a la normativa vigente que rige para Viña permite regular esta clase de ventas y su ejercicio. Sobre ello, la propia Ripamonti aseguró: “No queremos que exista comercio ilegal. Eso es un perjuicio en muchos sentidos, ya lo hemos discutido largamente. Esta ordenanza solo nos obliga a determinar ciertos polígonos donde se puede ejercer comercio autorizado”.

La nueva ordenanza sanciona la reincidencia que en la normativa actual no está tipificada, con multas que van de 2 a 4 UTM.