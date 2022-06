Alcalde de Puchuncaví acusa “mezquindad y falta de voluntad en invertir en procesos productivos limpios”

Fue el pasado lunes 6 de junio que volvió a Puchuncaví, en la región de Valparaíso, una frase tan trágica como recurrente: una intoxicación masiva durante esa jornada afectó a más de 50 personas. Al día siguiente, la cifra bordeaba los 100 casos. Y el pasar de los días fue quizás una “prueba ambiental”, la primera, para la administración del Presidente Gabriel Boric.

Al menos de ello dio cuenta el alcalde de la comuna, Marcos Morales, en conversación con ADN Hoy, durante la mañana de este martes: sus referencias son las de su propia existencia y los 46 años que lleva habitando Puchuncaví.

“Cuando el Presidente asume su cargo, menciona a nuestra comuna; cuando hace la cuenta pública, nos menciona tres veces; cuando celebra el día del medio ambiente, dice que Chile tiene que tener un cambio en medio ambiente y tenemos que dejar de ser zona de sacrificio. No debe existir en Chile zonas de sacrificio. Y eso vemos hoy, como con las reuniones de ayer”, señaló cuando fue consultado sobre la diferencia de esta administración a las anteriores.

Ayer lunes 13 de junio, el edil participó en una reunión con los gerentes y/o representantes de las 15 empresas que conforman el cordón industrial comunal, además de la ministra del Medio Ambiente, los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), el gobernador regional, la delegada presidencial y también el alcalde de Quintero. El resultado del encuentro fue una alerta sanitaria que será sometida a evaluación en septiembre, “para ver el grado de avance”, dijo Morales.

“Lo que traté de llevar a la mesa (de las reuniones) es la parte humana, más allá de la normativa. Les dije de frente y en su cara a las empresas del cordón industrial que de las 15 patentes comerciales que existen en Puchuncaví, solamente por ley de lobby conozco a seis gerentes; los otros nueve no los conozco. Ya basta de estar en la trinchera, de esconder la cara, de estar en la zona de confort; sino que hoy son las empresas las que deben estar de cara a la comunidad y no ser los alcaldes que crean que somos voceros de ellos. Están muy equivocados: son ellos los que tienen que salir a responder ante hechos de contaminación que esperamos nunca más tener. Porque las herramientas y el financiamiento lo tienen”, detalló el alcalde.

El tono fue aún más crudo: “Les manifesté a los gerentes: ‘cuando tenemos hechos de contaminación y yo colapso mi Cesfam de atención de salud primaria en Puchuncaví, ¿quién de ustedes me ha llamado, me ha ofrecido ayuda o quién de ustedes se ha preocupado de llamar para saber cómo están los niños de la comuna? El silencio fue sepulcral, absoluto. Les pregunté si tenían la voluntad de pagar las patentes comerciales de sus casas matrices, que las pagan en el sector oriente de la capital y el silencio fue absoluto. Les pregunté si estaban dispuestos a tener una responsabilidad social empresarial con Puchuncaví, dado el daño histórico el daño que ha provocado en la comuna y el silencio fue absoluto. Así les pregunté a las empresas y parece que nunca les han golpeado la mesa”.

El cordón industrial en Puchuncaví existe desde 1965 y la dependencia laboral alrededor de él “es importante”, a juicio del alcalde. Así las cosas, pensar en un cierre de las empresas “debe ser planteada de manera seria por parte de las autoridades competentes y hacer un plan de acción, porque una decisión como esa no puede tener repercusión social y laboral de alto impacto en la zona”.

La solución, a su juicio, es una producción limpia con una responsabilidad social empresarial importante. Pero “lo que uno ve es que hay una mezquindad y una falta de voluntad en invertir en procesos productivos limpios. Suenan cifras millonarias, pero por ejemplo, hace años atrás la empresa Codelco invirtió US$150 millones para tener procesos de mejor estándar. Quedaron corto, porque hoy les faltan US$56 millones , pero el cierre de la planta le scuesta casi US$500 millones. No vale la pena que hoy se invierta una cantidad de dinero que proteja la salud también de sus trabajadores, que son además personas de nuestra comuna y que se produzca un trabajo serio y de frente, y con la tecnología en el mundo de que se puede hacer”.

A la alerta sanitaria se suma también un estudio liderado por la Universidad Católica sobre las personas de la comuna; un censo de la comunidad escolar; y el compromiso de un dispositivo de salud especializado en la zona. “También hemos planteado que para esto no tenemos que estar posterior a los hechos, sino anticiparnos. Para eso estamos solicitando que la normativa sea tratada nuevamente, dado que el plan de descontaminación de nuestras comunas no está acorde a lo que estamos solicitando, porque si estuviera bien, no tendríamos hechos de intoxicación como los hemos tenido”, finalizó la autoridad.