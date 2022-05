Durante el martes un joven de 27 años fue asesinado a balazos, a plena luz del día y a solo metros del centro de justicia de la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá. Un hecho inusitado que, a juicio del alcalde, Mauricio Soria, con conversación con ADN Hoy, es solo un síntoma de un problema mayor: el desorden fronterizo que permite el acceso a armas como nunca antes.

“Tenemos (en la región) unas de las fronteras más permeables de Chile. Esto no tiene que ver con el problema migratorio, sino con el crimen organizado, que se nutre por los problemas y el desorden en la frontera. En Iquique estamos viviendo un clima que no habíamos vivido. No estamos acostumbrados a este tipo de escenarios”, precisó.

Un punto de inflexión que identifica la autoridad loca es la golpiza que recibieron funcionarios de carabineros: “Como iquiqueños, llegamos a tener miedo de salir a la calle por la cantidad de asaltos que estaban ocurriendo en la ciudad. Hubo un antes y un después de cuando golpean a carabineros en el parque. Ese fue un punto de inflexión del trabajo: se cambió la metodología y se abordó y cambió la percepción”.

“Lo que vimos ayer es solo una parte: hace poco tiempo atrás acá una persona fue secuestrada y murió. Las personas fueron detenidas en Tocopilla. El trabajo policial está haciendo un gran esfuerzo con lo poco que se tiene. En Santiago y en el sur existen los mismos crímenes. Vemos los narcofunerales y la cantidad de armamento que hay, acentuado por una realidad que no conocíamos tanto. Los niños siempre están involucrados o son muy jóvenes. Esto da cuenta que al no funcionar los colegio o no estar en su casa, son influenciables y sus horas de ocio las usan para los delincuentes”, complejizó Soria.

Con todo, el edil llamó a ampliar la mirada: “Esto implica una mirada de Estado, no de Gobierno: entender que Tarapacá y el norte es una zona muy compleja y dotarla de mayor policías, de mejores herramientas para los fiscales, etcétera. Lo que pasa acá se va trasladando a todo el país y es muy preocupante”.