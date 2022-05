El pasado 30 de abril la joven Yoselyn Martínez, de 26 años, fue asesinada por su conviviente en el campamento Juntos Podemos, en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. Producto de este hecho, la agrupación feminista local “Mujer Siglo XXI” marchó durante este miércoles, exigiendo justicia por el caso.

La vicepresidenta de la organización, Olga Barrios, pidió terminar con las agresiones hacia las mujeres: “Estamos en este momento con este nuevo femicidio, más tres femicidios frustrados. Entonces, ¿qué pasa en este pueblo, en esta ciudad? No se toma consciencia que no pueden seguir violentando a las mujeres, que no pueden seguir sintiéndose dueños de las mujeres”.

“Sentimos un dolor muy fuerte en el alma por ver sufrir a su madre, a sus hermanos, para que realmente los tribunales hagan justicia y le den los 40 años que está pidiendo fiscalía”, añadió luego la dirigenta.

La fiscal del ministerio público, María Angélica de Miguel, por su parte, entregó detalles del procedimiento: “La fiscalía local de Osorno obtuvo la prisión preventiva del imputado que el día 30 de abril de 2022 dio muerte a su conviviente, agrediéndola con golpes de pies y puños y elementos contundentes en diferentes partes del cuerpo, para posteriormente con sus manos estrangularla, realizando una maniobra de compresión sobre la zona cervical de la víctima, lo que le provoca la muerte en dicho domicilio. El día de hoy fue formalizado el imputado por femicidio consumado”.

Finalmente se estableció un total de 100 días como plazo de investigación.