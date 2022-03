Hombre detenido por femicidio en Valparaíso reveló crimen por grupo de WhatsApp

Durante la noche del martes, un hombre se parapetó en su domicilio en Cerro Ramaditas, Región de Valparaíso, luego de dar muerte a su pareja, siendo este finalmente detenido por personal policial, quienes terminaron con un efectivo herido producto de un disparo.

Con el paso de las horas, se conoció que el hombre es un suboficial en retiro de las Fuerzas Armadas, y se le imputa el delito de femicidio consumado.

Sin embargo, nuevos antecedentes se han conocido en las últimas horas. Entre ellos, está que el hombre identificado con las iniciales J. A. P. A. reveló el femicidio por un grupo de vecinos de WhatsApp. “Está muerta. Yo me voy con ella”, fueron parte de los mensajes que envió el imputado.

Ante la pregunta de vecinos sobre por qué no se entregaba por el femicidio, el hombre sostuvo por WhatsApp que no “porque soy un guerrero del mejor ejercito del mundo, juré por dios y nuestra bandera morir si fuese necesario y me voy, fue un placer conocerlos”.

Por este caso se amplío la detención del hombre hasta el sábado 19 de marzo, donde será formalizado.

*Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes pedir ayuda y denunciar de forma gratuita al 1455*

Advertencia: Los siguientes mensajes contienen contenido explícito y deben ser vistos con discreción.