Cerca de 20 mil personas han participado de inédita consulta ciudadana en Temuco sobre comercio ambulante

Cuentas alegres sacó hasta el mediodía el alcalde de Temuco, Roberto Neira, a solo horas de finalizado el proceso de consulta ciudadana que se lleva a cabo en dicha ciudad y que apunta a buscar alternativas relativas al reordenamiento del comercio local.

En conversación con ADN Te Acompaña, y con una participación de alrededor de 20 mil votos (18 mil durante el viernes), Neira destacó que esta “es la primera experiencia a nivel de comuna y municipio realizar una consulta de este tipo como es un tema que es el reordenamiento del centro de la ciudad y el comercio ambulante, que es un problema que estamos enfrentando todos los alcaldes de ciudades grandes y capitales regionales”.

“Llevamos un trabajo de siete meses de que asumimos el reordenar la ciudad y consideramos importante consultar. Planteamos cinco preguntas, orientadas a reordernar y los mecanismos para ello. A lo mejor podría surgir una respuesta contraria quienes piensen que está bien”, contó el edil, precisando en que han sido los adultos mayores quienes han pedido, sobre todo, que la participación vaya más allá de lo virtual.

Uno de los días en los que más se constató lo problemático que puede ser el comercio ambulante, a juicio de Neira, fue para el año nuevo: “(Ese día) las calles estuvieron saturadas, tuvimos pocos fiscalizadores. Temuco no tiene paseo peatonal y hubo un sentir importante en la ciudad. Tenemos un proyecto para hacer Bulnes un paseo peatonal y es un proyecto de impacto urbano, queremos reorganizarlo”.

En la ciudad existen 208 personas autorizadas para trabajar de forma ambulante. Dentro de ellas no se considera a las históricas hortaliceras mapuche, quienes están en conversaciones particulares con el gobierno local, producto de los hechos de violencia de los que fueron víctimas en meses anteriores.

Sobre aquello, las últimas medidas relativas al comercio ambulante fueron el de establecer perímetros para llevarlo a cabo, lo que a juicio del alcalde, el perímetro “finalmente fue tomado por un comercio ambulante no autorizado”.

“Nosotros estamos consultado sobre si esa política ha dado resultado y si no, tenemos que buscar cómo podemos reformularla. El otro punto es lo de multar a las personas, pero nosotros no tenemos para fiscalizarlos. Estas medidas son para ver si estamos en línea con la ciudadanía o si tenemos que pensar cambios. Estamos pasando traspasar la frontera de la democracia representativa a la participativa. El cómo enfrentamos este problema es que hacemos la consulta”, añadió la autoridad.

En los números, las fiscalizaciones municipales sin apoyo de las fuerzas de orden se reducen un 70%. Además, los inspectores municipales no tienen facultades como para pedir la identificación de nadie. “Hemos llamado al gobierno central para ver formas alternativas. Sabemos que es propio de nuestras atribuciones administras las veredas. Nuestros planes son las capacitaciones a las personas, porque no se soluciona con sacarlas. Los comerciantes ambulantes esperan solo una respuesta, que es que les de el permiso. Ninguno llega con una posición que diga ‘quiero salir, que nos capacite para dejar la calle y formalizar el negocio como emprendimiento’, no existe esa alternativa”, evaluó la autoridad.

Con todo, los temuquenses tendrán hasta las 23:59 de este sábado para participar del proceso, entrando a la página web de Consulta Temuco. Además, hay centros comunitarios y bibliotecas municipales disponibles.