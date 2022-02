Delincuentes robaron cajero automático en Sanatorio Alemán de Concepción

Un cajero automático quedó completamente destruido luego que un grupo de desconocidos lo atacara la noche del viernes en el Sanatorio Alemán en la comuna de Concepción, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió a eso de la medianoche del viernes. Los delincuentes ingresaron con un vehículo para abordar el cajero, el que habría sido robado utilizando el método de saturación por gas.

En la huida, los antisociales involucrados en el hecho dejaron miguelitos en el camino, en particular en avenida Pedro de Valdivia. Por lo pronto, no se reportaron heridos, pues no habían pacientes ni personal clínico en el lugar.

Carabineros encabeza las indagaciones para dar con los responsables del delito.