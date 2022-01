Durmiendo con cuchillos: así son las noches de los funcionarios de salud en Colchane

La verdad es que es bastante agitado, da miedo, temor caminar por las calles. Esto no se ha vivido antes, en verdad es que hay una inseguridad tremenda. Uno ya no puede caminar con tranquilidad en cualquier lugar de Colchane, hay mucha gente alrededor de la plaza, gente que nosotros desconocemos pero se les ve que son violentos. Hay gente que es muy agresiva y el temor y el miedo (que nos da el) darles la atención”.

El testimonio de arriba es de Yolanda Flores, directora de salud municipal de Colchane, y es el reflejo de un cambio de comportamiento en la misma comuna: funcionarios del centro de salud denunciaron la inseguridad en la localidad, producto de la migración irregular que los afecta.

En las últimas dos semanas se han levantado asentamientos precarios alrededor del centro de salud. A ello se suman los testimonios de los mismos trabajadores del centro de salud, quienes precisaron que en la Plaza de Armas local sujetos beben alcohol y consumen drogas hasta altas horas de la noche.

Cinthia Olivares, a cargo de la urgencia del Consultorio General Rural (CGR) de Colchane, señaló que incluso “nos están robando ingresando a la posta”.

“Acá los funcionarios están durmiendo con cuchillos. No sé hasta cuándo vamos a seguir así”, añadió la trabajadora de salud.

Otro de los efectos colaterales de estos hechos es, según la misma Olivares, que a los residentes de la localidad “no pueden venir con seguridad porque tienen miedo que puedan ser asaltados”.

Sueño y cuchillos

Yanitsa Guerra cumple labores como técnica en salud en la misma urgencia. Allí come, vive y duerme los siete días de la semana. “La verdad duermo con un cuchillo, porque duermo sola en la posta. Usted comprenderá que el vivir con el temor de que se metan a la posta, que entren a robar medicamentos o cualquier otra cosa, me da miedo, porque me ha tocado atenderlos y con agresividad me responden”, contó.

“No se puede dormir tranquila al saber que ellos están afuera de la posta. Yo me voy a ir, la verdad, estoy mal físicamente, mentalmente. Encuentro que tampoco tenemos la seguridad que se necesita, más si ahora ellos están en una toma al lado de la posta. La verdad prefiero mil veces trabajar en Iquique o en Hospicio, pero a Colchane yo me voy a ir por esta situación”, añadió.

Este escenario podría tener efectos en los trabajadores más nuevos. Al menos así lo planteó el doctor local Gonzalo Vera: “Los más antiguos, como yo, conocemos más o menos la situación, pero la mayoría de los funcionarios (de la municipalidad, carabineros, colegios, en el mismo centro de salud) son nuevos. Hay muchos funcionarios y trabajadores que están uno o dos días y luego se van porque no se sienten seguros, incluso hay gente que no quiere ir a trabajar por la misma situación de la pandemia y la crisis migratoria, que se complementan entre las dos”.

Yolanda Flores, de la municipalidad, criticó las medidas de gobierno y puntualizó que “no tienen capacidad para albergar a toda la gente (…) Pienso que es una irresponsabilidad de gobierno no acogerlos“.

Gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció una anomalía en el flujo de personas en Colchane en las últimas semanas: “Hemos tenido una situación un tanto distinta a otros meses porque: si bien es cierto que la última vez que estuve en Colchane implementamos un dispositivo de primera acogida, ese dispositivo estuvo funcionando bien porque teníamos la capacidad de trasladar a las personas a residencias sanitarias. En el último tiempo afectó el aumento de contagios y positividad, y eso determinó que el circuito de cuarentena fuera mucho más complejo, además que en Iquique no teníamos disponibilidad para abordarlo, y a eso se suma el clima y las lluvias en el altiplano, que generaron un trastorno en el dispositivo”.

Sin embargo, aclaró que es algo que “estamos trabajando y también reforzando el trabajo en las fronteras. En abril del año pasado sacamos la nueva ley de migración, enviamos el reglamento a Contraloría y estamos esperando a que sea visado para abordar la situación en la comuna”.

Por lo pronto, en la ciudad de Iquique realizaron una convocatoria contra la migración para el próximo 31 de enero: “Si el gobierno entrante y saliente no hace nada, saldremos a quemar campamentos y echarlos de nuestra ciudad (…) La prensa y los cazanoticias serán apedreados“, es parte de lo que versa en una imagen de convocatoria.