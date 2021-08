ISP confirmó dos nuevos casos de variante Delta en la provincia de Osorno

Este lunes, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó dos nuevos casos de infección por variante Delta del agente causante de covid-19 en la provincia de Osorno.

Según la entidad, se trata de dos de los contactos estrechos del caso índice confirmado la semana pasada en la comuna de Purranque.

El epidemiólogo de la Seremi de Salud de Los Lagos, Cristian Rosas, explicó que las personas afectadas se encuentran en buenas condiciones generales de salud.

El profesional añadió que una de las personas está realizando aislamiento extendido en residencia sanitaria, mientras que el otro contagio confirmado ya se encuentra de alta en su domicilio.

“Uno de los casos sospechosos no amplifica, es decir, no se pudo determinar la presencia de la variante, mientras se espera el resultado del quinto sospechoso. Hasta el momento estamos bien, ojalá sigamos así, y creo que las medidas que se tomaron y se volverían a tomar en torno a si llega a aparecer otro caso- que no se puede descartar- como el hacer testeo masivo en la comunidad, en los sectores donde se detecte una sospecha, incrementar la cantidad de vacunas en la población, han dado resultado”, indicó.

El epidemiólogo de la Seremi de Salud indicó, asimismo, que no hay más sospechosos de variante Delta en la provincia de Osorno ni en ninguna de otras tres provincias de la región de Los Lagos.