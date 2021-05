Con una versión de la “Última Cena”: sector gastronómico realizó manifestación en Concepción

En alusión a la clásica pintura “La Última Cena“, los comerciantes de restaurantes y bares se instalaron este viernes en la Plaza Perú, de Concepción, a modo de visibilizar sus demandas y mostrar la compleja situación por la que atraviesa su rubro producto de la pandemia.

Vestidos de negro, acompañados de mesas bajo el mismo tono, y con manteles que tenían las palabras “hambre“, “deudas” y “cesantía” como consignas, fue la intervención que montaron los locatarios penquistas. Montaje que, por cierto, ha sido replicado en Temuco, Punta Arenas y Última Esperanza.

Concepción avanzó a la fase 2 de Transición en el plan Paso a Paso del gobierno, por lo que los y las trabajadoras de los locales de comida exigen a las autoridades la reapertura de los recintos.

Es un hecho que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados producto del distanciamiento y las distintas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, donde además se han instalado cordones sanitarios con el fin de disminuir el traslado de una ciudad a otra sin contar con fines de primera necesidad.

A más de un año desde el inicio de la pandemia, es que durante esta jornada los comerciantes han convocado a manifestar su descontento por la falta de ayuda estatal.

El dirigente gremial, Humberto Miguel, planteó la necesidad de un carnet o pase verde para aquellos y aquellas que cuenten con las dosis de su vacuna contra el Covid-19 . “Una tarjeta que permita que los restoranes abran al interior a personas que han sido vacunadas, esta propuesta está en manos de la presidencia y creemos que la única solución posible es la tarjeta verde“, afirmó.

La sugerencia iría de la mano con el hecho de que en invierno, cuando las temperaturas bajas y las precipitaciones comienzan, las terrazas quedan inutilizables. Pese a esto, vale recordar que no todos los locales comerciales cuentan con espacio exterior para recibir clientes, por lo que la demora de políticas en ayuda al sector turístico/gastronómico pondría en riesgo aún a más comerciantes.

“Pedimos que se pueda abrir adentro, no entendemos el argumento sanitario de no poder abrir adentro, si no hay trazabilidad de que los locales sean puntos de contagio“, sostuvo Manuel Acuña, presidente de la Asociación Gremial Barrio Gastronómico Plaza Perú.

Por su parte, Paola Pezzani, banquetera del sector, se sumó a las demandas y agregó que “esta pandemia ha sido muchísimo peor que un terremoto, ha significado la caída de todos nuestros negocios”. Además comentó que “más que presencial gremial es pedirle al Gobierno ayuda real para nosotros. Necesitamos abrir nuestras terrazas, trabajar con aforos permitidos. Tenemos el área de eventos que no se puede trabajar. Necesitamos subsidio y poder trabajar con aforos permitidos”.

Finalmente, los locatarios del sector gastronómico penquista enfatizaron en que la intervención se llama “Última Cena” ya que, de no recibir ayuda lo que vendría después sería el funeral.