Hospital de Talca confirmó que entregó por error cadáver de paciente Covid-19 a otra familia

Durante esta jornada, el Hospital de Talca confirmó la entrega por error del cuerpo de un hombre que falleció de Covid-19 la noche del lunes.

El hecho fue denunciado por Elisabeth Tapia Flores, hija del fallecido, quien señaló que al momento de retirar el cuerpo de su padre fue informada de que por error el cuerpo había sido entregado a otra familia.

Tras conocerse esta situación, se dio aviso a quienes recibieron el cadáver. De hecho, ya iban rumbo a Santiago con el fin de cremar los restos, lo que no alcanzaron a concretar.

El director del hospital, Osvaldo Acevedo, señaló que el caso correspondió a una “confusión” por el uso de bolsas no transparentes en los fallecidos.

“Quisiera señalar que he conversado con las dos familias, les he pedido excusas por la situación y me he comprometido con ellas a hacer una investigación de este caso. Quiero agradecerles a ellos que pudimos rectificar la situación en el breve tiempo”, indicó Acevedo.

Según explicaron desde el recinto, este martes existían cuatro cuerpos de fallecidos por Covid-19, que por norma sanitaria deben estar envueltos una bolsa no transparente. Esta medida se estableció ya que no está permitido el reconocimiento facial por parte de los familiares, con el fin de evitar el contagio, lo que habría favorecido la confusión en la entrega.