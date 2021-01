Arzobispo Chomalí tras polémico exorcismo contra el coronavirus: “Les pido que amplíen su mirada de la vida”

El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, se refirió al polémico exorcismo contra el coronavirus que realizó desde un aeroplano el domingo pasado, y solicitando a quienes criticaron su actuar a “ampliar su mirada de la vida y respeten a quienes piensan distinto”.

A través de un comunicado el monseñor sostuvo que “ante la grave crisis sanitaria, económica, política y social en la que nos encontramos, sumado a un profundo deseo de aportar – desde mi condición de arzobispo de Concepción – para así cumplir con la misión que Francisco me ha encomendado, el domingo 24 de enero durante aproximadamente 20 minutos, bendije desde un aeroplano a los habitantes de Concepción, Lirquén, Tomé, Chiguayante y Hualqui“.

“Lo hice en medio de una situación dramática donde el coronavirus se ha llevado a miles de nuestros hermanos y tiene a otros tantos debatiéndose entre la vida y la muerte”, agregó.

Chomalí argumentó que su iniciativa estuvo autorizada “por la Armada de Chile (Bando #15 del 29 de abril del 2020), el Ministerio Secretaría general de Gobierno (Ord. 1760 del 1 de diciembre del 2020) y el Ministerio de Salud (pasaporte sanitario al día)”; y añadió que cumplió con todas las medidas sanitarias.

“También le pedí a Dios que expulsara al espíritu del mal -exorcismo- de aquellos que no respetan la ley, que no obedecen a la autoridad, que no les importa el bien común, que creen que la vida es sólo diversión y no saben lo que es sacrificarse por los demás, que hacen fiestas clandestinas -y por tanto ilegales-, y que contagian por doquier arriesgando la vida propia y la de los demás”, continuó.

Finalmente, el arzobispo indicó que “la bendición del domingo ha suscitado perplejidad en algunas personas: les pido que amplíen su mirada de la vida y respeten a quienes piensan distinto. Otros sencillamente llenos de intolerancia les molestó que invocara a Dios para terminar con la pandemia: soy un hombre de fe, católico y tengo no sólo el derecho, sino que también el deber de recurrir a él para que nos ilumine frente a aquello que nos sobrepasa”.