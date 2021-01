Intendencia de Los Lagos anunció querella contra organizadores de fiesta ciudadana en Puerto Montt

Este domingo, el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, lamentó las críticas del alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, hacia el seremi de Salud de la zona, Alejandro Caroca, por el sumario sanitario contra los organizadores de una fiesta de verano donde se congregaron más de 300 personas.

Se trató de la Feria de Verano de Alerce, que se realizó la tarde del viernes y que incluyó un show musical. El jefe comunal se refirió en duros términos a la autoridad sanitaria y afirmó que “ellos no tienen capacidad de fiscalizar, es un problema de ellos. Entonces no sé el seremi de cuál está fumando, porque decir, por ejemplo, que no se puede hacer en cuarentena y que yo sepa todavía no estamos en cuarentena”.

El intendente Jürgensen no descartó una querella contra quienes resulten responsables del evento. “La ciudadanía debe entender que los sumarios sanitarios son absolutamente necesarios para investigar las razones y las responsabilidades que existen en este tipo de aglomeraciones que están produciendo claramente el mayor contagio”, señaló la autoridad.

“Lo vimos en Quellón, lo hemos visto en otras fiestas clandestinas, y por lo mismo se hace totalmente necesario aplicar estos sumarios de parte de la Seremi de Salud, y de parte de la Intendencia seguiremos revisando, evaluando cada situación para presentar las querellas y permitir la participación del Ministerio Público“, subrayó.

Se reportan 2581 casos activos #Covid_19 en la región. Aplicaremos sumarios y querellas correspondientes ante la situación de fiestas clandestinas o ferias con música denunciadas en algunas comunas. Debemos trabajar en conjunto por la salud en esta emergencia. pic.twitter.com/OybTefgsbx — Harry Jürgensen Caesar (@HarryJurgensen) January 10, 2021

Restricción vehicular

En tanto, el Ministerio de Transportes determinó aplicar un plan de restricción vehicular a contar de este lunes la ciudad de Puerto Montt.

La medida regirá de lunes a viernes entre las 7:30 y 19:30 horas en el radio urbano de la ciudad, con el fin de restringir el uso de vehículos particulares, debido al alto número de contagios con Covid-19 que exhibe la capital regional de Los Lagos.

La restricción vehicular afectará a todo tipo de vehículo motorizado, de dos o más ruedas. El lunes corresponderá a las patentes que terminen en 0 y 1.

Los martes, la medida es para los que finalicen en 2 y 3, mientras que el miércoles, los vehículos con restricción cuyas patentes terminen en 4 y 5, no podrán circular por Puerto Montt.

El jueves, los afectados serán los móviles cuyas placas terminen en los dígitos 6 y 7, y el viernes 8 y 9.