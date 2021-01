Seremi de Salud instruyó sumario sanitario en Puerto Montt por feria que terminó en fiesta: alcalde acusa persecución política

Un sumario sanitario instruyó la Seremi de Salud de Los Lagos a la municipalidad de Puerto Montt para que explique las razones de una fiesta que se registró en medio de una feria de venta de productos.

Se trata de la Feria de Verano de Alerce, realizada la tarde del viernes, la que terminó —incluso— con la participación de grupos musicales y una participación de más de 300 personas.

La información fue confirmada por el seremi Alejandro Caroca, quien se mostró preocupado por la alta cantidad de contagios con coronavirus que se han registrado en las últimas semanas.

“Les recuerdo además que las fiestas y actividades, sean éstas particulares o institucionales, con fines benéficos, culturales o comerciales, no están permitidas, aunque sean al aire libre y se utilicen medidas sanitarias”, sostuvo Caroca.

Agregó que “las municipalidades no tienen la facultad de autorizarlas, pasando por alto las normativas sanitarias y aforos establecidos”.

Al ser consultado por el sumario y la alta congregación de personas en la feria, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, acusó una persecución política en su contra, dijo —de forma literal— que no sabe “de cuál está fumando el Seremi” y anunció una investigación para establecer la veracidad de los hechos que ocurrieron en el sector de Alerce.

“Ellos no tienen capacidad de fiscalizar, es un problema de ellos. Entonces no sé el seremi de cuál está fumando, porque decir, por ejemplo, que no se puede hacer en cuarentena y que yo sepa todavía no estamos en cuarentena“, reclamó el jefe comunal.

Como una forma de disminuir la incidencia de contagios con Covid-19, todas las comunas de las provincias de Llanquihue y Osorno retrocedieron a la fase 2 de Transición del plan Paso a Paso, quedando con cuarentenas los fines de semana y días festivos.

En tanto, el Ministerio de Transportes determinó aplicar un plan de restricción vehicular a contar del próximo lunes en la ciudad de Puerto Montt.