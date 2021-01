Bomberos realiza peritajes en colegio afectado por un incendio que se habría originado tras la caída de una bengala

Fueron ocho compañías de Bomberos de Concepción y Chiguayante las que trabajaron durante la madrugada en la Escuela Bélgica de esta última comuna, a raíz de un incendio que se produjo en el lugar.

De acuerdo a los vecinos del recinto educacional, el siniestro habría sido originado tras la caída de una bengala, la que presuntamente fue lanzada por desconocidos, los que habrían escapado del lugar tras el hecho.

Más detalles los entregó el capitán de bomberos de Chiguayante, Daniel Cid. “El peritaje aún no se ha concretado, solamente existen las narraciones de testigos, quienes dicen que hubo un lanzamiento de una bengala, la cual cayó sobre el techo y generó el incendio en el colegio, pero aún no se concreta el peritaje para poder tener a ciencia cierta la causa”, señaló.

“De momento no hemos encontrado la bengala, pero aparentemente no se presume de otras posibles fuentes de calor que pudiesen haber dado origen al siniestro, ya que el inmueble no estaba siendo habitado en ese momento y no tenía conectado artefactos eléctricos que pudiesen haber provocado algún desperfecto”, detalló Cid.

Desde el municipio informaron que en el establecimiento se estaban realizando trabajos de reparación y que esperan retomar en marzo las clases.