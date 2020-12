Isla Mocha: La campaña de los habitantes para impedir el ingreso de turistas a ver el eclipse total de Sol

Luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara el recurso de protección presentado por cerca de 200 habitantes de Isla Mocha, localidad perteneciente a la comuna de Lebu en la provincia de Arauco de la Región del Biobío, se conoció de la campaña que impulsaron los vecinos para impedir que los turistas llegaran a la zona para ver el eclipse total de Sol de este lunes 14 de diciembre.

Y es que la isla es uno de los lugares más privilegiados de Chile para observar el fenómeno astronómico, pero sus habitantes están aterrados con la posibilidad de ser contagiados con el coronavirus producto de las visitas flotantes que llegarían hasta el lugar por el eclipse, y por eso presentaron el recurso que fue aceptado por la justicia y que impedirá que lleguen personas externas.

Al respecto, Giovanni Durán, uno de los representantes de la comunidad, explicó en ADN este domingo que “nos preocupa poner en riesgo a nuestra población, tenemos un 75% de la población que sufre enfermedades como diabetes y otras”.

Durán agregó que los habitantes del lugar no confían en los resultados de los exámenes PCR, y que por eso estarán alerta para que nadie se salte los puntos de control que habrá en los ingresos a la isla.

Además, puntualizó que “estamos en desacuerdo de que entre el turismo acá a Isla Mocha, en Lebu no estuvieron con nosotros, no estuvieron de acuerdo a que nos opusiéramos al tema del turismo, en ningún momento dijeron que nos apoyaban en un 100% a que no ingresen los turistas”.