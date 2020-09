Intendenta de Coquimbo presentó su “renuncia indeclinable” al cargo tras investigación por eventual fraude al fisco

La intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, finalmente confirmó lo que había sido un rumor durante las últimas horas del viernes, señalando este sábado su “renuncia indeclinable” al cargo.

Todo esto luego que se conociera que la Contraloría General de la República indaga un posible fraude al fisco de parte del gobierno regional que encabezaba hasta ahora, por la compra directa de un terreno por más de $9 mil millones, cuando está avaluado en un monto cercano a los $4 mil millones.

Mediante una declaración pública, la ahora ex jefa regional señaló que tomó la decisión para “dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la Región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, indicó.

La periodista además agradeció al Presidente Sebastián Piñera por la confianza al haberla nombrado en el cargo y por “el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos”.