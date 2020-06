Un niño daltónico de 9 años recibió lentes especiales para su cumpleaños y por primera vez vio en colores

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, surgen diversas historias que si bien no tienen relación con la pandemia, resultan grandes hitos para quienes las viven. En Quillota, un niño recibió un regalo muy especial para su noveno cumpleaños: unos lentes especiales con los que vio en colores por primera vez en su vida.

Pedro Pablo Villaseñor está en 3º básico del Colegio Valle del Aconcagua y es daltónico, condición que se da por un problema genético, en el que el mal funcionamiento o la falta de algunas células fotosensibles —denominadas conos— de la retina provocan que las personas con daltonismo no puedan distinguir los colores.

Su madre Anne Marie relató a ADN esta historia y autorizó las imágenes que se incluyen en este artículo. Afirmó que Pedro Pablo “es excelente alumno en lo académico y personal” y que “nunca lo vimos como ‘diferente’, sino con algo de ternura, ya que, en mi familia, la mayoría de las mujeres lo han traspasado a sus hijos, por lo que dentro de nuestra familia es normal el daltonismo, así como nuestra otra condición sanguínea que es el VonWillembran”.

Agregó que su hijo “desde chiquitito comenzó a colorear de manera diferente y fue ahí donde noté qué colores confundía o simplemente no veía. Su manera de ver es en ‘sepia’, los colores secundarios los confunde completamente y los primarios a veces. Simplemente dice cualquier color por si le achunta y para no pasar vergüenza. Él siempre me pide ayuda o a sus hermanas para combinar su ropa, hacer tareas, trabajos, etc“.

Hace un año, contó Anne Marie, luego de una ardua búsqueda por internet, encontró los lentes de la empresa norteamericana EnChroma, cuyo valor es “inalcanzable”, según detalló. “Pero con testimonios tan impactantes que se me metió entre ceja y ceja que debía obtenerlos para mi chico y lo logré un año después, de regalo de cumpleaños”, añadió.

“Al verle su reacción uno recién ahí dimensiona el sentimiento de sentirse ‘diferente’ y a la vez completamente apoyado para que pueda encajar. Recibió tantas muestras de cariño y felicitaciones por parte de sus pares, amigos, familiares, profesoras”, expresó Anne Marie.

También compartió para este medio un trabajo que hizo Pedro Pablo. “Te hace entender que esa ternura que sientes porque pintó un león verde, en donde para él es café, en realidad es una necesidad urgente de dejar de ser daltónico, aunque sea con los lentes, para así ser parte de la realidad de todos“, concluyó la mamá.