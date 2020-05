Alcalde de San Antonio por cordones sanitarios: “No es la solución”

La Región de Valparaíso es la segunda del país con mayores casos de contagios, por lo que autoridades de la zona esperaban que se decretara cuarentena para la zona.

No obstante, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que los datos de la zona “no avalan todavía la dictación de una cuarentena total en la Región de Valparaíso“.

En conversación con ADN Hoy, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, mostró su preocupación por este hecho y señaló que los cordones sanitarios ayudan, pero que no son la solución. “Nosotros hemos propiciado, aunque sabemos que es una medida dura, la cuarentena. San Antonio hoy día es la tercera comuna de la región con más contagiados, y, en función al número de habitantes, es la primera comuna con este nivel de contagio”, manifestó.

“Se nos aplicó cordón sanitario y ya lleva tres semanas esta medida. No es la solución, como nosotros estimamos. Ayuda, pero se vulnera“, afirmó el alcalde.

El jefe comunal también se refirió sobre el comportamiento de la gente durante la pandemia, asegurando que estos buscan los resquicios para salir, y sostuvo que cada uno es responsable de su autocuidado. “La gente busca los resquicios para poder salir de la comuna por alguna razón, o ingresar a la comuna, y eso nos preocupa porque aumenta los contagios”, indicó.

“La gente viene de un proceso de libertad para hacer lo que estime pertinente, y pasar a un estado de control, indudablemente se genera la dificultad de cambiar de hábito o conductas. El primer responsable es cada uno de nosotros, respecto de entender el autocuidado”, aseveró Vera.

Finalmente, el alcalde de San Antonio llamó a cumplir las normas dictadas por la autoridad sanitaria y a tener responsabilidad para evitar los contagios. “Debemos cumplir y atender las normas que la autoridad sanitaria nos encomienda, de tal manera que, primero, no me contagie, y segundo, que no sea un factor de contagio para otros. Entonces hay un grado de responsabilidad mutuo“, concluyó.