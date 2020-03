Graban a carabineros agrediendo a abogados de DD.HH. en San Felipe

El lunes 9 de marzo en la noche en la 2º Comisaría de San Felipe grabaron a un grupo de carabineros lanzando gas pimienta al rostro de dos abogados de Derechos Humanos, quienes consultaban por el estado de algunos detenidos en las manifestaciones.

Los afectados son Mauricio Mass y Daniela Quiroz, el primero militante de la Democracia Cristiana.

Ante el registro de la agresión el presidente de la DC, Fuad Chahín, señaló que “Mass fue golpeado, atacado y se le lanzó gas pimienta solo por preguntar por los detenidos; dos de ellos mujeres militantes de la DC. Claramente en el video no hubo ninguna provocación“.

El exdiputado señaló que están evaluando presentar acciones judiciales contra Carabineros por uso excesivo de la fuerza y violaciones a los Derechos Humanos.

“Tenemos a Carabineros de Chile desatados. Hay una verdadera anarquía y una anomia dentro de la institución. No hay liderazgo. Esto no solo es peligroso para los ciudadanos, sino que también es pésimo para la propia institución”, señaló el timonel falangista aseverando que “vemos cómo cuidan a los encapuchados del Rechazo, los acompañan y los protegen, los que actúan en la más completa impunidad. Carabineros debe darles las mismas garantías a todos los chilenos, no puede tomar partido, no puede estar en un bando. Cuando Carabineros estuvo en un bando, eso se llamaba dictadura“.