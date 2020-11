Nicole Verdugo y el Summit Internacional de Mujeres y Negocios: “Los emprendimientos de mujeres son muchísimo más frágiles”

Este 26 y 27 de noviembre se realizará el primer Summit Internacional de Mujeres y Negocios, instancia que reunirá a los principales actores del mundo empresarial y organizacional para debatir sobre los desafíos de la reactivación económica —con perspectiva de género— en la actualidad.

El evento contará con la participación de más de tres mil mujeres y tendrá a 30 panelistas de Estados Unidos, Suecia, Brasil, España, México y Perú. Además, de que en la instancia se lanzará el programa de formación “MujeresIN”.

En conversación con Tu Nuevo ADN, Nicole Verdugo, directora de la Cámara de Mujeres y negocios de Chile, entregó detalles acerca de este evento, partiendo por el motivo. “Los emprendimientos de mujeres son muchísimo más frágiles, sobre todo porque los emprendimientos de las mujeres quedan en etapa temprana“, señaló.

Y esto se debe a que “nunca hay mucho crecimiento, la inversión en las empresas es bastante menor, casi todas las emprendedoras inician sus emprendimientos con capitales propios o familiares”.

“Además está el tema que hay mucha brecha con el tema de la digitalización y eso ha hecho que muchas emprendedoras hayan dejado de poder vender con toda esta etapa de confinamiento”, sumó.

Dentro de las razones de por qué las empresas lideradas por mujeres no llegan a una tercera etapa, contó que “otro de los temas importantes es la falta de formalización de muchas emprendedoras, las emprendedoras en general estaban vendiendo desde distintas plataformas, si bien eran plataformas digitales, son plataformas que no requieren de que estés formalizada y con ello te ves afectada”.

Mientras que agregó, que “hemos podido ver es que muchas emprendedoras, esto de no tener redes ha hecho que también se sientan aisladas, no poder ver otras oportunidades de como vender y no estar asociadas a algunas organizaciones, también ha hecho que pierdan sus ventas”.

Brecha económica + brecha de género

Pero aparte de la brecha de género que afecta a las emprendedoras, cuando se suman dificultades económicas los emprendimientos se ven aún más afectados.

A raíz de esto, la directora de la Cámara de Mujeres y Negocios de Chile comentó que “hay un concepto que describe perfectamente esto, que es la interseccionalidad de las mujeres, mujeres de distintas características tienen además distintas brechas y distintas discriminaciones“.

De esta manera, ejemplificó con las “mujeres migrantes que también no tenían negocios consolidados, todavía no estaban con sus visas al día o estaban emprendiendo de manera no formalizada a través de Facebook u otras instancias”.

“Otras mujeres que tienen muchas dificultades, por ejemplo, son las de distintos sectores, donde efectivamente no tienen capital como para invertir o contratar“, agregó.

Así, aseguró que “hay grandes desafíos con respecto a lo que viene hacia adelante y ahí hay muchas iniciativas dando vuelta, sobre todo de algunas organizaciones chilenas, pero también algunas organizaciones internacionales”.

Estados Unidos, México y Chile unidos por las emprendedoras

Durante las jornadas del evento, Estados Unidos, México y Chile firmarán un acuerdo que busca acercar las realidades de las mujeres en distintas partes del mundo.

“Uno de los paneles que vamos a tener, tiene que ver con la asociatividad y en el concepto de asociatividad, hace un largo rato venimos pensando en como poder sumar, las iniciativas que están haciendo otros países, a lo que estamos haciendo nosotros“, contó.

Es por eso, que “junto a la Cámara de Mujeres y Negocios de Nueva York, hemos pensado cómo firmar un documento para compartir buenas prácticas, realizar eventos en común y hoy en día la digitalización permite compartir las capacitaciones”.

Y adelantó que “después, el siguiente paso es ver que las emprendedoras tengan, desde este camino, ir avanzando hacia el crecimiento de tu empresa, pero también pensando en negocios a futuro, iniciativas que tenga que ver con el desarrollo de desnacionalización“.

Mujeres In

Uno de los hitos que se verán durante la jornada del Summit, es el lanzamiento de Mujeres In. Así, contó que “surgió la idea de postular a un proyecto que tiene que ver con el viaje emprendedor”.

“Y este viaje emprendedor, que es un proyecto apoyado por Corfo, habla, efectivamente, de potenciar de que las mujeres puedan ir creciendo y avanzando al siguiente paso en el desarrollo de sus empresas“.

Este proyecto, por lo tanto, busca ayudar desde la etapa cero del emprendimiento, “que es cuando tú tienes una idea de negocios, no necesariamente ya eres emprendedora, o tienes un negocio desarrollado, o un prototipo ya hecho, sino que simplemente una idea de negocio, estoy pensando en emprender, cómo lo hago y acá hay varios cursos que tienen que ver con el desarrollo de planes de negocios”.

Desde ahí, “vamos avanzando a las siguientes etapas y ahí hay etapas que van desde lo que es estrategias de negocio, marketing, marketing digital, pitch, y otras”.

Entonces, “este proyecto que se llama Mujeres In, va desde la etapa 0 hasta la etapa 3 y está principalmente orientado a mujeres de la macrozona norte, que va desde Arica, pasando por Antofagasta, Iquique, Atacama, Copiapó y Coquimbo, ahí tenemos algunas emprendedoras“.

De esta manera, “las emprendedoras de toda esta región, primero están invitadas de forma gratuita al Summit a participar de todas las conferencias, de los workshops, de los paneles, etc”.

“Además ingresan a un programa de capacitación que dura aproximadamente 6 meses, y que van a ir desde ser evaluadas, en qué etapa te encuentras, porque podría estar en cualquiera de las etapas del viaje emprendedor”, explicó.

Finalmente, Nicole Verdugo realizó una invitación: “Si tienen algunas organizaciones de emprendedores que en verdad no puedan cancelar las entradas, que nos escriban a contacto@cmujeres.com y nosotros, o que me escriban por Instagram o las redes sociales y nos indiquen qué organización se trata, tenemos algunas invitaciones de cortesía para compartir con esas organizaciones”.