Astrofísico Ezequiel Treister y hallazgo de agua en la Luna: “Es importante porque, por lo que sabemos en la Tierra, donde hay agua hay vida”

El domingo, en medio de la contingencia del plebiscito, llegaron buenas noticias desde fuera del planeta. La NASA confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que se encontró agua en la superficie de la Luna. Este martes, el astrónomo del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines (CATA) de la Universidad Católica, Ezequiel Treister, conversó con Tu Nuevo ADN sobre todo lo que implica este descubrimiento.

En relación al hallazgo, comentó que le pareció “súper interesante, muy interesante el descubrimiento”, y así recordó que “la pregunta ‘¿hay agua en la Luna?’ es una de las más grandes que hay. De hecho fue una de las justificaciones para las misiones Apolo y para llevar al hombre a la Luna”.

Treister explicó lo que implica este descubrimiento: “El agua es importante porque, por lo que sabemos en la Tierra, donde hay agua hay vida, entonces en particular buscar agua en el universo siempre es importante“.

Leer también Ciencia La Nasa confirmó que se encontró agua en la superficie de la Luna Programas Jornada Internacional de Observación Lunar: Estas son las actividades virtuales que prepara el Observatorio Pocuro Internacional NASA abrió una convocatoria para que empresas privadas de todo el mundo vayan a la Luna y recolecten rocas y polvo

De igual manera, el astrónomo recalcó que las cantidades de agua se encontraron son “realmente bajas. Básicamente, lo que se detectó es menos de un litro por cada un tonelada de material lunar, esa es un poco la idea. O sea, para ponerlo de una manera, si tú mueves algo así como 500 kilos de roca, encuentras un litro de agua. Para ponerlo en perspectiva, eso es 100 veces menos que la cantidad de agua que encuentras en el Desierto del Sahara en la Tierra“.

Por lo tanto, afirmó que “no estamos hablando de cuerpo de agua, no estamos hablando de lagos, ni hablar de océanos, estamos hablando de moléculas de agua, de H2O que no interactúan entre sí, sino que están aislados y que estarían conteniendo, en principio, cristales o en huecos dentro de la superficie lunar”.

Pero este hallazgo podría ser el pie para encontrar “por ejemplo, cantidades más grandes de agua debajo de la superficie lunar, eso es todavía una posibilidad, todavía no se ha explorado del todo”. Por lo que es posible que futuras misiones, “sean con sondas, nos podían dar una pista en ese sentido y ahí podría ser un poco más interesante y ahí uno podría hablar de un medio acuoso”.

La ciencia en la luna

Tras este descubrimiento, Treister señaló que existe la posibilidad de que la ciencia haga una mayor cantidad de expediciones y de manera más fácil. Así comentó que a pesar de que se ha encontrado agua en diferentes lugares del Universo, la Luna tiene un valor mayor.

“Además de la importancia científica, porque tiene todo el aspecto tecnológico, efectivamente podría facilitar futuras misiones de exploración, llevar hombres, tener base en la Luna, podría hacerse en principio más fácil si tu tienes una reserva de agua naturalmente allá en la luna“, detalló el investigador del CATA.

Dentro de los beneficios de tener una base en la luna, es tener la opción de “lanzar cualquier satélite desde la luna es mucho más fácil, porque tienes una gravedad mucho más baja que la tierra, por lo tanto tienes una velocidad de escape menos, y por lo tanto requiere menos combustible”.

“Ahora igual eso tiene una gran cantidad de dificultades tecnológicas que vencer, pero ya si logramos que no tengamos que ir con nuestra propia agua hace todo bastante más fácil”, cerró Treister.

Telescopio SOFIA

El descubrimiento del agua de la luna se hizo a través del Telescopio SOFIA, el cual está a bordo de un avión Boeing 747 modificado para tal función. Así, el experto comentó que es el “más potente del mundo“.

Y explicó que sí se pone en la Tierra y “observo en este espacio de espectro electromagnético alrededor de 6 micrones, no veo absolutamente nada, porque en la atmósfera terrestre observo todo”.

Es por esto que SOFIA, en comparación a otros telescopios, sí sirve para estos casos, “porque lo que hace es que, en vez de salir al espacio, queda como entre medio. Entonces tomas un avión, que es un 747 refaccionado, en el cual le haces un agujero al fuselaje, a través del cual sacas un telescopio, un telescopio razonable, de unos dos metros y medio y algo y haces las observaciones en el infrarrojo”.

Mientras que “cuando el avión está a una altitud crucero arriba de 10 mil metros de altura, entonces ya estás básicamente afuera de la atmósfera o afuera de la mayoría de la absorción atmosférica“, concluyó el astrofísico.