Subsecretario de Redes Asistenciales: “Hemos sido muy transparentes en publicar todas las cifras con periodicidades distintas”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, conversó con La Prueba de ADN acerca de los últimos acontecimientos en torno a la pandemia del Covid-19 en Chile. Entre ellos, la evolución del plan Paso a Paso, el avance y retroceso que han presentado algunas comunas y el panorama que se viene para las próximas semanas, en consideración a los días de Fiestas Patrias y el proceso constituyente.

Consultado por el anuncio reciente de las nueve comunas de la Región Metropolitana que pasarán a la etapa de transición, Zúñiga señaló que “estamos totalmente convencidos de que es una buena decisión avanzar en estas comunas, debido a que hay datos que lo respaldan. Hay datos acerca de la cantidad de exámenes, de búsqueda activa de casos, hay datos de positividad bajísimos”.

Respecto a las dudas en torno a las medidas del Paso a Paso, la autoridad remarcó que “esto ha ocurrido durante estos seis meses. Hemos tenido críticas que no necesariamente han sido constructivas y se ha podido demostrar que las cuarentenas tienen un efecto que tiene que ser rápido“.

“Las cuarentenas no se pueden hacer por mucho tiempo porque provocan que después las personas no las respeten“, analizó Zúñiga. “Somos seres humanos, somos seres sociales que no estamos acostumbrados a estar encerrados. Las cuarentenas producen efectos colaterales, como pueden ser pobreza, desempleo, violencia, alcoholismo y drogadicción”.

En esa línea, el subsecretario remarcó que “nos encantaría que no hubiera retrocesos, pero el llamado que hacemos a la ciudadanía que, independiente que se avance o retroceda, las medidas de autocuidado se tienen que extremar para evitar tener que caer en la medida más dura que es la cuarentena”.

Sobre las Fiestas Patrias y diversas versiones acerca de una cuarentena en gran parte de la zona central, la autoridad respondió que “eso no se ha discutido. Sí tenemos que tener claro que todas las celebraciones tienen que regirse con las medidas de cada uno de los pasos en los que se encuentra cada comuna. Es muy importante que eso ocurra, porque obviamente como a todos nos parece que es el mejor feriado del año, nos encantaría reunirnos en las fondas, pero eso esta vez no va a ocurrir”.

El plebiscito constituyente en el contexto de pandemia también ha sido materia de debate, especialmente acerca de la eventual participación de votantes con Covid-19. “Nosotros como Ministerio de Salud tenemos indicación de cuarentena a todo caso positivo. Es el Servicio Electoral el que debe buscar las alternativas que puedan encontrarse para que un número mayor de personas pueda votar. Pero esto no es de ahora. Una persona que está hospitalizada no ha votado y eso es totalmente normal”, subrayó Zúñiga.

“Hoy día las personas con Covid-19 positivo tienen que mantener cuarentena. Eso va a seguir siendo así”, insistió. “El Servel es el que debe buscar alternativas, si es que las hay, para facilitar el voto de una persona que debe mantenerse dentro de su residencia por un periodo de 14 días. Obviamente vamos a fiscalizar durante el proceso que las personas que deban estar en cuarentena se mantengan en ella. Es muy importante porque se pone en riesgo la salud de otros, es un criterio sanitario”.

Acerca de la gestión del ministro Enrique Paris, Zúñiga puntualizó que “ha quedado poco tiempo como para poder hacer un análisis desde el punto de vista personal. Todavía seguimos con un horario de trabajo muy intenso, desde fines de enero que no hemos detenido ni un solo día el trabajo del Ministerio de Salud y al final lo que nos da energías para seguir a este ritmo son los buenos resultados que hemos tenido“.

“Esta pandemia ha servido para que la salud pública de nuestro país vuelva a tener la confianza de la ciudadanía y podamos decir que se hace un trabajo muy técnico y de alta complejidad“, afirmó el subsecretario de Redes Asistenciales.

La autoridad también se refirió al informe de Contraloría que detectó diferencias entre los informes del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y dos balances diarios del Minsal. Además, fue consultado acerca de por qué no se incluye los casos sospechosos de decesos por Covid-19.

“No es que sean incongruentes. Son dos categorías (confirmados y sospechosos) de personas que han fallecido. Unas tienen el examen de coronavirus, las otras no lo tienen. En ese sentido hemos sido muy transparentes en publicar todas las cifras con periodicidades distintas, pero al final la información está disponible para quien quiera utilizarla”, sostuvo Zúñiga.

Añadió que “no es que no estén unificados. Los datos los prepara el mismo DEIS del Ministerio de Salud, se entregan ambas categorías y están disponibles semanalmente para quien los consulte. Nosotros lo que hemos seguido en la medida en que hemos ido avanzando en la periodicidad con la cual podemos procesar toda esta cantidad de información, entregarla a la ciudadanía”.