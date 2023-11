Alejandra Krauss, coordinadora de “La DC En Contra”: “Este texto le hace mal a Chile, no es un buen texto, nos sigue dividiendo”

El Servicio Electoral (Servel) comenzó, el viernes pasado, una campaña informativa sobre el próximo plebiscito del 17 de diciembre. Los partidos políticos comenzarán sus campañas por la opción “A Favor” o “En Contra” este viernes: en televisión, serán dos bloques: de 12:45 a 13:00 horas; y de 20:45 a 21:00 horas.

Cuando el proceso del Consejo Constitucional terminó, la Democracia Cristiana entró en un proceso de reflexión que, junto a un informe de la comisión constitucional de la falange, fueron “determinantes” para tomar postura: con más del 90% de consultados en la junta nacional, se posicionaron en el “En Contra”. Pero pese a coincidir, por ejemplo, con el Frente Amplio, decidieron ir por su propia vereda. ¿Por qué? Alejandra Krauss, exexperta del Consejo Constitucional, exministra del Trabajo y hoy coordinadora general de “La DC por Chile, la DC en Contra”, lo explicó en ADN Hoy:

“Más que ir separados, es en línea de mucha coordinación, con un mensaje común de personas que tenemos distancias y profundas discrepancias con el texto a plebiscitar. Y hablándole a sectores de la ciudadanía que se identifican más con la DC o con personas que permanentemente han estado en busca de diálogos”.

Una de las voces relevantes dentro de la falange es la del expresidente Eduardo Frei, quien no se ha manifestado públicamente por una alternativa, pero sí ha sido categórico en cerrar el proceso. Algo que, según explicó Krauss, “la DC comparte absolutamente eso (del cierre del proceso) y ha sido categórica en decir que este proceso debe cerrarse. En consecuencia, no hay diferencia con lo que él (Frei) ha dicho”.

Lo importante, lo esencial, agregó la exministra, es “que la ciudadanía sepa que se cierra este proceso”: “La ciudadanía requiere hoy es que se vuelquen a resolver sus urgencias: pensiones, en salud”.

“Para nosotros, lo esencial es que la ciudadanía vea que somos muchos que, en forma transversal, que hoy todos coincidimos en que este texto le hace mal a Chile, no es un buen texto, nos sigue dividiendo, profundiza las desigualdades. Nos divide. Es un texto mediante el cual no logramos avanzar. No resuelve las urgencias de la ciudadanía”, explicó luego.

¿Es, quizás, un fracaso, un momento de arrepentimiento? Lo descartó la exministra: “(El dilema) es súper claro: ¿este texto me hace bien, me divide? Hay que rescatar algo, que en política cuesta hacer: un proceso de aprendizaje. Cuando uno hace revisión de decisiones que ha tomado o lo que fuere, fundamentalmente lo que uno busca es aprendizaje, que no necesariamente es arrepentimiento. Por último, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Pero fundamentalmente es aprendizaje. En política debe existir aprendizaje; este país debe volver a mirar sus procesos políticos y entender”.

“¿Si no hubiera existido un aprendizaje, adversarios políticos vitales, como resultaba ser en la izquierda y con la DC, habríamos sido capaces, sin aprendizaje, sin colocar el bien común del país por delante, haber hecho el retorno a la democracia que hicimos? Si fuimos capaces de eso, ¿cómo no vamos a haber aprendido y estar permanentemente aprendiendo de los aprendizajes? Eso es lo que la DC quiere transmitir”, cerró.